傳奇天團親任監製還下海客串！「接招合唱團」驚喜現身超現實

「接招合唱團」成員蓋瑞巴洛（左起）、馬克歐文、霍華德唐納親自擔任《青春來接招》製片，還獻出神祕客串。（双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕歌舞片《青春來接招》以英倫經典傳奇天團「接招合唱團」多首暢銷金曲串聯炫目動感的歌舞場面，搭配粉絲追星回憶，掀起粉絲滿滿回憶殺。目前仍活躍於「接招」的團員蓋瑞巴洛、霍華德唐納、馬克歐文除了擔任監製，更在片中驚喜現身，讓女主角艾琳貝亞直呼「這大概是一生中最超現實的時刻之一！」

該片由導演珂琪蓋得洛伊斯執導，擔任監製之一的蓋瑞直說「看到電影的主演和工作人員大家如此努力，並用我們的音樂來呈現，真的讓人感到很欣慰！」導演珂琪透露「接招」團員們最關注電影的音樂製作，尤其他們深度參與，更讓她直呼宛如夢想成真，「因為他們讓這部電影變成了一個充滿歡樂又野心勃勃的作品，並且不斷給予支持，我曾經每天收到他們的電子郵件，說『加油！』馬克還寫信說『妳太棒了！』。」

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「接招合唱團」成員霍華德唐納（左起）、蓋瑞巴洛、馬克歐文在《青春來接招》英國首映會上現場嗨唱。（双喜提供）

提到在片中客串，蓋瑞形容那是一個充滿魅力的時刻，馬克則自爆三人在雅典的火車站以街頭藝人的身份登場，並演唱了來自他們2006年回歸的專輯《Beautiful World》中的《Shine》，不過霍華德則表示，「我們1996年解散，十年後復出，幸運的是，電台現在仍然在播放我們的歌曲，大家依然記得，就好像我們從未離開過一樣。當年的粉絲已經長大，他們的女兒也開始聽我們的音樂了。」

回顧拍攝當天，導演珂琪說自己當下真的超緊張，「我真的變成了一個小粉絲，真的太好笑了，我想在場每個人都變得有點興奮、有點語無倫次。」她說當時蓋瑞問她「妳希望這場戲我們怎麼演？」讓她完全不知道該怎麼回答，「我只好說『做你們自己』，我根本不知道該怎麼指導他們，我當導演這麼多年，他們還是讓我目瞪口呆。」

歌舞片《青春來接招》場面華麗劇情感人。（双喜提供）

而蓋瑞也在看完電影成品後感性表示，「這就像是三十年的工作將在一、兩個小時內呈現在銀幕上，感覺像是水到渠成、最好的安排，宛如天上星斗連成一線般的好運，大家真的對這個故事充滿熱情，一邊享受故事，一邊享受音樂，這真是太棒了。」《青春來接招》將於2月21日全台上映。

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