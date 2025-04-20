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（影）「他」驟逝 前反骨艾瑞絲崩潰：2天前才碰面

前反骨成員艾瑞絲（左）和驟逝的黃正杰2天前才合體拍片。（翻攝自IG）前反骨成員艾瑞絲（左）和驟逝的黃正杰2天前才合體拍片。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾因《康熙來了》爆紅的男星黃正杰今（20）傳出驟逝消息，享年31歲。前兩天才與他合體拍片的前「反骨」成員「Aries」艾瑞絲對這個突如其來的噩耗不能接受，為他們兩天前才見過面，還一起拍影片，艾瑞絲難過的說：「2天前才在我面前幫我刷修容的你，怎麼就不見了」。

黃正杰最近跟艾瑞絲有不少合作，兩人一起拍了多支短影音。（翻攝自IG）黃正杰最近跟艾瑞絲有不少合作，兩人一起拍了多支短影音。（翻攝自IG）

根據《三立新聞網》報導，有「最美英文老師」稱號的前反骨成員「Aries」艾瑞絲最近經常與黃正杰合拍短影片，因此對他的離去特別不能接受。艾瑞絲表示兩人是6年前透過工作認識，但認識之後兩人其實沒什麼私交，直到去年9月開始才互相聯絡，表示想合作拍攝一些reels短音因，近期兩人的社群平台當中也能看見不少作品。

艾瑞絲（左）和黃正杰還有許多約定尚未完成。（翻攝自IG）艾瑞絲（左）和黃正杰還有許多約定尚未完成。（翻攝自IG）

黃正杰在艾瑞絲心中是一個最最貼心的人，艾瑞絲說自己在社群平台發文說要搬沙發和電視櫃，黃正杰就立刻來幫忙，還沒忘記帶網路線、順手把牆壁上的洞補好，甚至還會陪艾瑞絲去讀書、備考機車駕照筆試，更幫艾瑞絲談合作、商借拍攝用的重型機車。就連艾瑞絲失戀，黃正杰也會帶他去看海、看日出、吃早餐、練舞，轉移她失戀的壞心情。

艾瑞絲無法接受黃正杰驟然離世的消息。（翻攝自IG）艾瑞絲無法接受黃正杰驟然離世的消息。（翻攝自IG）

艾瑞絲和黃正杰原本約好本月25日要一起拍片，還約定好黃正杰出歌要讓艾瑞絲唱副歌還要一起出去玩，談到黃正杰就這麼驟然離開人世間，忍不住哀傷：「麼就不見了」更難過說：平常都對你太兇了，沒有好好關心你，希望你真的只是變成我的守護神。

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