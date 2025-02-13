李正皓合體哥兒們帛琉享樂 緋聞女友馬郁雯沒跟到

李正皓（左起）、王義川、卓冠廷今（13）晨搭機啟程前往帛琉。（翻攝自李正皓臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕立委王義川、新北議員陳乃瑜、卓冠廷、台中議員江肇國及三立新聞台政論節目《新台派上線》主持人李正皓等人組成「狂推帛琉觀光大作戰」旅行團，今（13）晨搭機啟程前往帛琉，盼藉此讓友邦帛琉觀光在疫情後可再度成為台灣民眾國外觀光旅遊選擇，李正皓嗨喊不用再「氣炸王義川」，「終於又合體了，這次阿川不孤單！」

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猶記去年初搶救王義川大作戰結束後，李正皓和卓冠廷拋下王義川跑去日本旅遊擺明要「氣炸王義川」，一直成為不少媒體、政界心目中的驕傲，也因此回國後，李正皓和卓冠廷答應王義川：「下次絕對不會拋下你。」

馬郁雯有「揭弊女神」美名。（翻攝自馬郁雯臉書）

不過此行美中不足的是，李正皓竟沒攬牢牢緋聞女友、三立新聞台有「揭弊女神」美名的主播馬郁雯一同前往，據聞馬郁雯近期身體微恙，仍要強打精神努力工作跑獨家，還抱病挖了「張延廷在台北市萬華區設籍未滿4個月，不符合備補領銜人資格，罷免提議書全數被退件，搞了大烏龍」大獨家，難不成，這趟暢遊帛琉是李正皓拋下生病女友出國爽玩行程？

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外界千萬不要這樣想！稍早馬郁雯接受《自由娛樂頻道》訪問，聲音略顯沙啞的她，仍一本初衷護航「男友」李正皓，強調自己本來早已排好近期要認真努力上班跑新聞，更重要的，她很開心勤跑新聞挖獨家，當然也不忘誇讚李正皓替帛琉促進觀光產業，替台灣做了最佳國民外交，澄清自己留在台灣工作「沒有不開心」！

而李正皓也沒讓「女友」馬郁雯和外界失望，就算已經在陽光沙灘盡收眼底的帛琉，稍早仍透過臉書發文霸喊：「出國目的只有一個，讓大家更認識這個南太平洋上最美麗的國家、一起用行動力挺台灣最堅實的盟友：帛琉！」

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