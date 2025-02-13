S媽悲喊「心破一個洞」 心理師更擔心小S：恐有罪惡感

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節飛赴日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸於2日辭世，48年的璀璨人生落幕，家屬們面對噩耗傷心欲絕，「S媽」黃春梅12日PO文，「心破了一個洞要如何補上？」喪女之痛難以言喻。對此，諮商心理師林萃芬認為，S家人恐會有創傷性哀傷，有解離的狀況，會感到茫然，並點出自己更擔心小S會有「存活者的罪惡感」。

大S（左）、小S。（翻攝自微博）

林萃芬日前於節目《震震有詞》表示，S家要從悲傷心情中平復會有點困難，因為她們是從歡樂到緊急狀況，整個經歷非常短暫、急速，前期因為忙於處理大S後事，情緒尚未發洩出來，回台之後，情緒可能會非常低落。

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林萃芬認為，S家人可能會有創傷性哀傷，且有點解離的狀況，「會感覺自己不像自己了」，導致很茫然，認為做任何事情都沒有意義。不過，她強調，雖然家人們一定會陷入哀傷，但是角色不一樣時，面臨的狀況也會不同。

林萃芬坦言，她擔心S媽自責，覺得「是不是自己哪裡沒有做得更好」，並點出自己其實更憂心小S會有「存活者的罪惡感」，因為這次的日本旅遊是由小S主辦，安排旅遊的人罪惡感可能更大。

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