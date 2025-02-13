李珠珢傳領千萬簽約金遭打臉！ 邊荷律曝「來台內幕」：有點困難

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢憑藉魔性洗腦的「三振舞」爆紅，近日宣布加盟富邦悍將，掀起台、韓兩地討論。然而，先前有傳聞富邦以1千萬的天價簽約金，讓李珠珢點頭來台發展，對此，富邦指出並非事實；中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的韓籍成員邊荷律也提及李珠珢來台一事，坦言「過程會有點困難」，並為李珠珢加油打氣。

李珠珢、邊荷律。（資料照、翻攝自IG）

邊荷律過去在韓國職棒應援時，與李珠珢同屬「起亞虎」啦啦隊，因此兩人相當熟識。她先前受訪時提及李珠珢，指出在她來台消息曝光前，就有許多粉絲在討論此事，於是自己曾向李珠珢詢問，「有沒有想過要來台灣，妳在台灣人氣很高」，當時李珠珢僅是害羞回應，「喔？真的嗎？」

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此外，邊荷律認為，李珠珢來台的年紀比自己小很多，所以可能會更緊張，而且要在國外工作，過程會有點困難。不過，她建議李珠珢，不要把事情想的太難，「台灣人很親切，會好好照顧你，加油！」

富邦育樂在以全經紀合約，簽下南韓超人氣李珠珢之後，討論度始終居高不下，日前甚至有傳言說，富邦以1千萬的天價簽約金，讓李珠珢點頭來台發展。對此，富邦駁斥，指出雖然雙方合約內容不公開，但傳聞並非事實。

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