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娛樂 最新消息

于小惠放手蔡岳勳 首鬆口2人已離婚4年

蔡岳勳（右）當年執導《白色巨塔》非常成功，于小惠被指幕後大功臣。（資料照）蔡岳勳（右）當年執導《白色巨塔》非常成功，于小惠被指幕後大功臣。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名導演蔡岳勳結束《永生密碼一九七》拍攝後，近期專心回中國發展，他在2023年傳出曖昧28歲沒名氣中國女星尚娜，2人多次被目擊出雙入對，進而爆出與女星于小惠婚姻亮紅燈，只差沒簽字，今（13）日最新消息，于小惠鬆口已和蔡岳勳離婚4年。

據《聯合報》報導，于小惠面對婚變傳聞首鬆口表示：「我們是來中國之後分開的，就慢慢沒交集了，主要是我，這輩子都在家為他、為這間公司工作，下半生想自由一點，想過我的日子。」坦言4個孩子都知道，也都接受，家人現在關係很和樂。

相關新聞：名導蔡岳勳爆婚姻亮紅燈   和明星妻于小惠傳各過各

于小惠和蔡岳勳在2000年結婚，婚後育有2子2女，這幾年蔡岳勳屢傳債務風波，于小惠則是甘願當成功男人背後的女人，她在23歲遇到蔡岳勳，2人短短交往2個月後閃婚，婚後于小惠成了蔡岳勳賢內助。

好友私下透露，夫妻倆曾一同登上事業高峰，堪稱人生勝利組，不料就在2006年，蔡岳勳拍完《白色巨塔》後全變了調，據了解，2人從那時之後漸行漸遠，感情由濃轉淡。

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