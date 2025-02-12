太脫序！肯爺賣納粹T恤「最偉大作品」 經紀人急切割

「肯爺」肯伊威斯特脫序行為一樁又一樁。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「肯爺」肯伊威斯特脫序行為一樁又一樁，最近他竟然在網站販售「納粹標誌」的服裝，引發撻伐，歌手CP查理公開在IG要求他停手，其經紀人也宣布與他切割。

肯爺近期在品牌官網上發布納粹標誌的T恤，引發譁然，不僅如此，他在X上大發狂語，其中包括許多崇拜希特勒、納粹的言論，甚至稱這件納粹T恤是他至今為止最偉大的藝術品，種種言論讓人直搖頭。目前肯爺的X帳號也已消失不見。

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CP查理發文呼籲肯爺別再胡搞。（翻攝自IG）

歌手CP查理率先在IG發文，標記肯爺的帳號寫著：「你向這個世界傳遞的訊息是非常危險的，所以我請求你停手，你在販售一件印有納粹符號的T恤，數以百萬的人都會受到影響，所以我拜託你，停止吧，拜託了。」

丹尼爾麥卡尼發聲明，宣布與肯爺切割。（翻攝自IG）

外媒也報導，肯爺的經紀人丹尼爾麥卡尼發文表示，即刻起不再代表肯爺，因為他最近這些有害及仇恨的言論，讓他與經紀公司33&West都無法容忍了。

事實上，肯爺發表反猶太言論也不是第一次，2022年就因此遭到各大品牌切割，隔年道歉，卻仍死性不改、故技重施。今年又讓妻子比安卡全裸登上葛萊美紅毯，成為新聞焦點，實在讓外界看不懂他到底想做什麼。

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