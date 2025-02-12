吳姍儒代班小S節目預告「收視率會掉」 被製作人一句話感動

吳姍儒（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕痛失親姊大S的小S日前向《小姐不熙娣》請半年假，節目暫時由「Sandy」吳姍儒代班，不過在社群平台上有一則爆料稱吳姍儒私下對素人和來賓不友善，不看好她能勝任該節目代班主持，吳宗憲、經紀人得知後也接連跳出來護航。吳姍儒今出席活動時首度回應爭議，分享之所以接下代班的心路歷程。

吳姍儒（記者潘少棠攝）

吳姍儒先向《小姐不熙娣》製作單位打預防針說：「收視率會掉喔！」坦言這本來就是為小S量身定做的節目，沒有人能取代她獨特的主持風格，與其說是代班主持，或許稱「特別企劃」會更貼切，「觀眾看這節目本來就是為了小S，不是想看我，我們兩個人本身就不一樣。」雖然難免還是會有些壓力，但就是放手一搏。

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吳姍儒（記者潘少棠攝）

當時製作人B2是先跟吳姍儒的經紀人聯繫，吳姍儒接到邀約時有稍微考慮一下，「S姐太厲害了，我不知道該怎麼辦！」後來B2感性對她說「我們一起撐過，就這一段而已」，她才想說現在是非常時期，確實需要人頂替，「我跟大家一樣很擔心S姐，在等她做一個決定之前，我們可以先撐著，畢竟不能讓觀眾等，B2哥也有說恰好《小明星大跟班》剛收攤，時間不會衝突到。」強調自己就是來幫忙。至於節目開錄時間，吳姍儒說目前還不清楚，還有待通知。

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