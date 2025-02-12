啦啦隊女神熱舞「馬甲狂下滑」 雪乳快掉出驚險畫面曝

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕PLG桃園璞園領航猿啦啦隊日前迎戰台鋼獵鷹隊，中場表演時由「Pilots Crew」成員Ruka、祤鍹、凱莉、依沛組成「皮蛋SOLO」應援熱舞。值得注意的是，Ruka當天身穿藍色馬甲，傲人身材一覽無遺，卻疑似因為舞蹈動作幅度較大，上衣瘋狂下滑，導致她經常需要拉著衣服。畫面曝光後，不少粉絲驚呼：「快掉出來了！」

啦啦隊「Pilots Crew」成員Ruka。（翻攝自IG）

Ruka近日在IG曬出「皮蛋SOLO」在球場應援的熱舞影片，指出「有沒有，後面的Dance Break是我和依沛一起編的」，還說「這支組曲，舞蹈除了副歌以外，是我們四個人的心血，希望大家喜歡」。

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影片中，Ruka身穿藍色馬甲，傲人身材藏不住，她也熱情隨著音樂跳舞，不料，過程中疑似舞蹈動作幅度較大，導致上半身衣服開始滑落，幸好她及時發現，拉著衣服繼續演出，直到轉身後，背對鏡頭迅速將衣服喬好，免於在大眾面前走光。

畫面曝光後，立刻引起網友熱議，有粉絲相當不捨，質疑公司提供尺寸不合適的服裝。不過，也有人大讚Ruka的臨場反應迅速，且相當敬業，不僅沒有中斷表演，還保持著完美的表情管理。

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