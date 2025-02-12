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娛樂 最新消息

李珠珢外表稚嫩甜美！ 開口「低音砲」嚇壞網友：幻想破滅

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢憑藉魔性洗腦的「三振舞」爆紅，近日宣布加盟富邦悍將，掀起台、韓兩地討論，一舉一動備受關注。近日富邦球團PO出一段李珠珢的快問快答影片，不料，她「低音砲」的嗓音，與甜美的外表形成反差，引起熱議，還有網友忍不住直呼：「幻想破滅」。

李珠珢。（翻攝自IG）李珠珢。（翻攝自IG）

富邦悍將球團5日釋出李珠珢「快問快答」的影片。不料，她低沉的嗓音成為網友關注的焦點，年僅20歲的她擁有甜妹稚嫩外表，與「低音砲」形成強烈反差，嚇壞不少網友，直呼「聲音跟臉對不上」、「幻想破滅」。

網友留言。（翻攝自IG）網友留言。（翻攝自IG）

李珠珢在影片中提到，最初來台參加應援時，在機場看見大批粉絲迎接的場面，令她至今難以忘懷。接著分享自己最有印象的歌曲，是在局間休息時，聽到應援團長所唱的歌曲，但因為不知道是哪首歌曲，因此非常好奇，對此，富邦推測應是由TF111表演的《青春修煉手冊》。

此外，被問及最懷念的台灣食物，李珠珢興奮答道，「台灣的三明治真的很好吃！」此外，她感謝台灣球迷的喜愛，表示自己很驚有這麼多粉絲支持。提到對於即將成為同事的其他啦啦隊員的印象，有著170公分高挑身材的李珠珢則說，「性格都非常溫柔，小巧可愛，大家真的非常可愛又貼心」。

李珠珢也透露，藉由上次來台的經驗，她返韓後變得比較會面對鏡頭，最後感謝台灣粉絲給予她的熱情支持。影片曝光後，在短短15小時內就吸引3萬人按讚，展現高人氣，網友紛紛留言「到底是哪一家三明治？」、「完了，接下來會有吃不完的三明治了」，也有人驚呼「第一次聽她聲音，跟人對不上耶」、「低音砲～有這種反差反而會更令人印象深刻」。

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