《分手擂台》根本沒復播 吳怡霈傻眼：欺騙我們感情

陽帆、沈玉琳《分手擂台》是許多人心中的經典節目。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕20年前風靡一時的經典綜藝節目《分手擂台》復活有望？資深藝人陽帆、電視製作人沈玉琳10日甫在IG限動互相分享對方工作側拍照，Netflix昨更在社群無預警釋出一支2人合體預告片，片中陽帆西裝筆挺、戴招牌白手套，沈玉琳則是比過往荒謬大師招牌姿勢，當年節目開頭口號「分手擂台，誰都跑不了」更以斗大字樣出現在影片中，掀起觀眾回憶殺。

電視圈紛紛盛傳《分手擂台》復活有望，立刻引發大批觀眾期待節目回歸，但據了解，這是為某新戲宣傳，「小嫻」黃瑜嫻透過Threads發文表達困惑，她說：「結果Netflix上看不到《分手擂台》哦？？出一個短版的也好啊。」流露對節目期待，隨後又失落態度。

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網紅視網膜則對《分手擂台》不是真的要回歸感到錯愕，藝人吳怡霈更留言表示驚訝：「蛤？不是真的？為什麼欺騙我們的感情。」

曾由沈玉琳製作、陽帆主持《分手擂台》2006年曾紅極一時，素人情侶的分手故事吸引無數觀眾目光。

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