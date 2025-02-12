《影后》鮮肉詹懷雲早就出道10年！有5年不想演戲：扮演別人很噁

詹懷雲現在認為演戲是體驗不同的人生。（儂儂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕詹懷雲藉著《影后》中的「流氓」一角人氣紅遍全台，但其實他出道已有十年，在他 15 歲時，在路上被星探挖掘，當時抱著試試看的心態去試鏡，最後易智言導演於千人海選中選中他出演電影《行動代號：孫中山》而出道，沒想到接連出演了幾部作品後，卻讓他陷入無限的自我懷疑與低潮中。

他提到中間大概有將近五年時間完全不想演戲，當時常常感到沒自信、也總對自己表演的東西不是很滿意，甚至覺得扮演別人這件事很噁心，所以五年來嘗試做了很多打工，也專心投入喜歡的嘻哈音樂裡面，「因為對我來說，在音樂世界裡反而能讓我放心地做自己，可以對大家講述我自己是誰、是怎樣的人。」

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詹懷雲在表演課中意外開啟演員開關。（儂儂提供）

本來以為已經與演員無緣，不過公司就是在詹懷雲身上看到某種特質，於是鍥而不捨的找他上表演相關課程，沒想到在一次的課程中，他的開關就像被打開了一樣：「當時現場聚集了很多厲害的演員、編劇，覺得自己是最差的，突然就有種『反正也沒辦法再更爛了』的心態豁出去演，甚至開始不在乎別人怎麼看，整個狀態放鬆後，意外的發現我竟然開始在享受演戲，在進入一個新角色時，也不會覺得是在扮演別人，反而更像是在『體驗不同的人生』。」

之後詹懷雲也陸續出演了《成功補習班》、《人選之人-造浪者》等作品展現不同的面貌，卻在 2024 年接到了他的第一個人生角色：《影后》流氓一角，在劇中與實力派女神楊謹華大談姊弟戀，率真又溫暖的形象讓他瞬間紅遍大街小巷，甚至得到「國民男友」、「許光漢接班人」等封號。

因為流氓這個角色，讓詹懷雲第一次體驗到「爆紅」的滋味，不但 Instagram 粉絲從2000漲到快十萬，各種廣告、代言、影劇作品的合作邀約也紛紛找上門，突如其來的關注，也讓他措手不及。

他一開始很難適應，比如說紅了之後就沒辦法像以前那樣在大街上不計形象的做自己，也會擔心下一部作品會不會沒有辦法維持好成績或熱度，不過經紀人或公司都很有經驗，會不斷開導他，他說：「後來想想，我只要盡力把我該做的事做完，其他會怎麼發展就不關我的事了。」

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