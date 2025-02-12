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《單身即地獄4》3女2男出局！網轟：失望大於憤怒

李時安（左）在陸俊諝、金淨洙等人之間作出最終抉擇。（翻攝自Netflix）李時安（左）在陸俊諝、金淨洙等人之間作出最終抉擇。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix戀綜《單身即地獄4》昨（11）上架全12集，本季從播出以來，飽受網友抨擊，到最後彷彿變成「李時安天堂島秀」，另外女成員被批「同一家整出來」，男成員也沒往年俊帥優秀，節目在批評聲浪中完結。

讓網友不解的是，製作人原本透露結局「具衝擊性」，多數網友看完卻批「失望大於憤怒」，甚至有人認為最後兩集部分成員的畫面少之又少，包括「時安真情守護者」張泰晤、金慧真等人，另外又聚焦李時安的最終抉擇上，讓網友紛紛喊失望。

陸俊諝最終抱得美人歸，和李時安配對成功。（翻攝自Netflix）陸俊諝最終抱得美人歸，和李時安配對成功。（翻攝自Netflix）

以下有雷：

《單身》第四季共誕生4對情侶，包括陸俊諝和李時安、安鐘勳和金慧真、鞠同鎬和金我璘、金泰煥和裴智妍；剩下最後「遊戲改變者」朴海潾、鄭裕陳、金珉楔，以及張泰晤、金淨洙遺憾未能配對成功。

主持群中，僅有李多熙支持李時安選擇金淨洙，沒想到最後李時安情歸「長髮男」陸俊諝，讓網友直呼「不懂陸男魅力在哪裡」、「更加心疼泰晤了」。

其中陸俊諝和李時安因在天堂島上「酒後吐真言」迅速拉近距離，不過複雜「四角戀」加上張泰晤、金淨洙的競爭，讓第四季後半段幾乎聚焦在李時安的最終選擇。

李時安最終面對3男抉擇，坦言「跟俊諝在一起時感受最多情緒」，兩人牽手離開地獄島，不忘放閃要陸做「慶祝儀式」，於是直接二話不說將她抬起來，畫面閃瞎眾人。

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