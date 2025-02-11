只因大S樹葬…中國女導翻牆「瞎扯又亂嗆」 賈永婕強硬反擊

賈永婕（左起）為了大S槓上汪子琦。（組合照，翻攝自臉書、微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛2日不敵流感併發肺炎不幸辭世，48年的璀璨人生落幕，家屬面對突如其來的噩耗傷心欲絕。好友賈永婕連日來被大批酸民攻擊，當中更包含中國女導演汪子琦不知所云的辱罵，讓她不再隱忍於今（11日）強硬反擊。

賈永婕3日發文闡述目送大S最後一程情景，當中提及具俊曄痛哭吻別愛妻等心碎過程，隨即遭許多酸民留言謾罵蹭熱度，她雖曾針對諸多惡意言論逐一回應，但寡不敵眾遭假帳號持續出言侮辱。

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豈料，中國導演汪子琦也特意翻牆當酸民，先指責賈永婕身為大S的好友卻著不當服裝，後再為大S樹葬一事怒斥：「說明根本不愛大S的一雙兒女，不在乎他們的流年運程。」說到激動處，她竟將「小S」徐熙娣扯進混為一談，「順便告訴小S，以後在國內她就別想賺錢了？好好呆（待）在寶島吧！」

東扯西扯之後，汪子琦最終甚至硬扯政治認同，「我本來想把你和你的台獨粉絲掛出去，但是不想讓人覺得我不懂事！等大S入土為安之後吧！你不配做大S朋友！」、「看來你是台獨是真的。過一段時間再撕你，我無聊的時候就喜歡替天行道。」對此，賈永婕則嗤之以鼻冷回4字反擊：「試試看喔！」氣得汪子琦再嗆：「會如你所願。」

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