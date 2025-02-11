昔與大S拍「親密對打」擁抱戲 修杰楷曝二人特別共通點

修杰楷（左）曾和大S合作《戰神》。（翻攝自網路）

〔記者蕭方綺／台北報導〕修杰楷曾跟大S合作《戰神》，他今出席活動，談及對方的逝世，直呼「有點難以置信」，當時他跟老婆賈靜雯帶著小孩在北海道滑雪，心情頗不好受，「彼此提醒好好珍惜現在所有的事情，珍惜跟家人朋友相處的時間。」談到合作記憶，他說2人擁抱戲，因為彼此都有招風耳，抱完分開的時候，耳朵會打到彼此。

修杰楷出席活動。（記者蕭方綺攝）

修杰楷表示過年時他帶全家人去北海道滑雪，行前已打好流感疫苗，他說老婆賈靜雯跟咘咘體質比較弱，波妞跟他體質像，都不容易生病，他笑說：「小時候看過漫畫《抓狂一族》，裡面說到『只有笨蛋不會感冒』，我跟波妞分享這個事情，她很難過。」

請繼續往下閱讀...

今年是他跟賈靜雯結婚滿十周年，「大部分時間都在陪伴孩子成長，一轉眼時間過好快」，他自認變得嘮叨，唯獨對老婆不敢嘮叨，求生慾很強的他，甜言蜜語是必備技能，「還沒看到人就先誇，太漂亮了」，他也從朋友那學到維持關係的秘訣，他驕傲表示：「第三個選項再說出口，第一、第二個想法可能是責備，不好聽的的話就不要說。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法