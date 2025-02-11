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心疼妻女被網暴怒告！畢書盡露面回應了...5度狂咳心聲曝光

「Bii」畢書盡。（記者胡舜翔攝）「Bii」畢書盡。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡4月19日在北流舉辦演唱會，門票2月14日情人節開賣，日前他遭到網暴抹黑，心疼妻女受到委屈，硬起來提告酸民，今天在記者會被問到相關問題時，他好巧不巧5度中斷，讓在場媒體以為他哽咽了，他解釋是因為流感而止不住咳嗽，強調心情沒有受到影響，「不再回應這些跟我不相干的人事，純屬虛構，傷害我沒有關係，傷害到我家人我一定會反擊。」都交由法律處理。

「Bii」畢書盡。（記者胡舜翔攝）「Bii」畢書盡。（記者胡舜翔攝）

他過年前罹患流感，今天上台前依舊還在拉肚子，但絲毫不影響現場演出的唱功，他為了演唱會積極操肌，自豪現在的身材線條不錯，「演唱會前還要補一下，要『充肌』 。」放話當天要秀「十塊肌」，除了胸肌、腹肌，還要展現大家從來沒看過的肌肉，如「鯊魚線」以及難練的大腿肌。

「Bii」畢書盡。（記者胡舜翔攝）「Bii」畢書盡。（記者胡舜翔攝）

之前他被前東家提告，曾經感情如兄弟的李玉璽也和他翻臉，這次開唱是否會唱前東家的歌？會不會有版權的問題？他表示：「都可以唱，一定會重新編曲。」他今天也透露沒有和李玉璽聯絡，「能理解他的立場。」至於粉絲想聽《勢在必行》，他說會聯絡看看陳勢安的時間，也許可以再度合體。

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