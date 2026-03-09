自由電子報
娛樂 最新消息

72歲羅大佑宣布前進紐約 曝台中念醫學院「擔心延畢」心聲

羅大佑舉辦《四季戀紅交響宴》巡迴。（大右音樂提供）羅大佑舉辦《四季戀紅交響宴》巡迴。（大右音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕羅大佑攜手「春龍交響樂團」展開融合古典與流行語彙的《四季戀紅交響宴音樂會》巡迴，首站已在台中國家歌劇院大劇院落幕，羅大佑並宣布巡迴進一步拓展到海外，將於4月18日登上紐約卡內基音樂廳舉辦個人專場音樂會，成為首位於該音樂殿堂舉辦專場演出的華語流行音樂人，寫下嶄新里程碑。

《四季戀紅交響宴》音樂會選於歌劇院、音樂廳舉辦。（大右音樂提供）《四季戀紅交響宴》音樂會選於歌劇院、音樂廳舉辦。（大右音樂提供）

羅大佑與音樂總監朱敬然鑽研交響樂團的管弦配器法，實現「流行音樂交響化」理念，本次音樂會以七大樂章為架構，重新編排橫跨數十年的經典作品，近三小時的演出層層遞進，呈現沉浸式交響敘事。

第一樂章「序曲」羅大佑先以鋼琴獨奏開場，隨後與「春龍交響樂團」將韋瓦第《夏》與《誕生》、《青春舞曲》串連，搭配火紅色舞台燈光投射，凸顯音樂會主題《四季戀紅》的熱情活力。緊接著《海上花》、《心肝寶貝》、《綠島小夜曲》接連響起，樂迷聚精會神聆聽，沉浸在細膩音色之中。

羅大佑《四季戀紅交響宴》音樂會台中場與觀眾大合照。（大右音樂提供）羅大佑《四季戀紅交響宴》音樂會台中場與觀眾大合照。（大右音樂提供）

觀眾的投入讓羅大佑心情大好，一開場便忍不住與台下分享：「很開心來到台中，這裡我待了七年，當年念醫學院非常辛苦，常常擔心會延畢，對台中的記憶刻骨銘心。今天要給大家一場畢生難忘的演唱會！」

羅大佑與 「春龍交響樂團」。（大右音樂提供）羅大佑與 「春龍交響樂團」。（大右音樂提供）

在第三樂章「世界的音樂」開始前，羅大佑表示，近年期望能增加純演奏曲在音樂會的比重，用音樂最純粹的本質打動人心。演出由黃霑包辦詞曲、羅大佑製作的《滄海一聲笑》時，羅大佑幽默分享當年與黃霑合作的往事，他透露自己因欣賞黃霑的才華，主動鼓勵對方來台灣出唱片，甚至霸氣保證：「台灣樂迷很重視旋律，一定會賣。就算不成功，我也先給你七萬張銷售酬勞！」最終專輯大賣30萬張，印證了羅大佑的精準判斷。

羅大佑舉辦《四季戀紅交響宴》巡迴。（大右音樂提供）羅大佑舉辦《四季戀紅交響宴》巡迴。（大右音樂提供）

第六樂章「四季組曲（二）」宛如一段時光隧道，羅大佑化身說書人，帶領樂迷回到不同成長時期的青春歲月，氣氛隨著演唱大幅升溫，《誕生 II + 愛人同志》揉合搖滾與民謠元素，帶動不少樂迷手拍大腿打節拍，而《童年》前奏一下，樂迷再也按捺不住，合唱聲與拍手聲響徹全場，緊接著《戀曲1980》、《光陰的故事》更讓台中歌劇院瞬間變成KTV大包廂。

今年邁入72歲的羅大佑持續突破框架，四月份世界巡演將於「卡內基音樂廳」登台，近期羅大佑天天練習鋼琴超過8小時，即將於4月3日、4月4日舉辦的《四季戀紅交響宴音樂會》高雄場僅剩少量票券，完售倒數計時，更多資訊可參考羅大佑官方社群。

body

