苦苓不忍韓國瑜「草包依舊」 好心幫忙上一下基本政治課

苦苓在總統賴清德召集五院院長會商國政後，替韓國瑜上基本政治課。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕總統賴清德昨（10）日召集五院院長會商國政，立法院長韓國瑜建議賴清德以「民進黨主席」身分呼籲停止惡性大罷免，更進一步表示，區域立委都是獲得該區域51％選票競選脫穎而出，但罷免僅需25％，認為不具合理性。作家苦苓聞言後忍不住在社群發文「幫韓國瑜上一下基本政治課」。

總統賴清德（中）邀五院院長會商國政時致詞。（中央社）

苦苓一針見血指出，「並不是每個立委都是51％以上當選，在「三角堵」的地區就不是」、「並不是有25％選民贊成罷免就可以成立，必須要贊成罷免票大於反對罷免票」、「如果一位立委當選時的選票高達40～50％，被罷免時願意出來支持他的選民竟然不超過25％，表示他確實不得民心、活該被罷免」、「你這種繆（謬）論，趙少康在高雄市民要罷免韓國瑜市長時就講過了，結果高雄市民用比你當選時還高的票數罷免你——不要以為在別的地方就不會發生」。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：苦苓新解台灣二鬼子 高唱：罷Bababa起來

苦苓在文末還不忘諷刺韓國瑜：「時隔多年，沒想到韓國瑜草包依舊，只好幫你上課輔導一下，祝你學業進步」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法