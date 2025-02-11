大S是這樣長大的！徐媽舊照曝光 扛800萬債務養孩子

大S與媽媽黃春梅的合照。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星大S近日病逝的消息，震驚華人圈，許多網友更表示像是老朋友離開了自己，可見大S在許多人的心中影響力頗深。徐媽媽黃春梅忍白髮人送黑髮人的痛苦，昨（10）日首度發聲，在FB寫下「把悲傷留給自己」短短七字，並附上歌手陳昇的同名歌曲，表示這首歌是早就為她寫好的，很符合徐媽如今走不出喪女之痛的心情。

徐媽媽黃春梅昨日首度發聲，在FB寫下「把悲傷留給自己」短短七字。（翻攝自FB）

然而，網友在回憶大S的過往演藝作品時，卻意外挖出徐媽的舊照，直呼大Ｓ的美貌就是出自於徐媽，母女都如此美麗。此外，也有網友提到大S的成長經歷，在大S小時候，經常有黑道上門討債，原來是因為徐爸爸有賭博、酗酒的問題，負債金額疑似高達800萬，徐媽在這樣的環境下，還是為母則強，擔起了養家還債的責任，努力拉拔三個女兒長大。

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網友意外挖出徐媽的舊照，照片中的小孩疑似就是大S。（翻攝自微博）

在眾人眼裡，大S一直是敢愛敢恨、勇於發聲的形象，原來她也有令人心疼的童年，為了補貼家裡，未成年就帶著妹妹小S組團出道，堅毅、獨立的性格更是現代女性學習的典範。如今病逝，也讓外界擔心徐家人的心情，盼他們在難過的同時，可以多想大S生前的好，減緩心痛悲傷的情緒。



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