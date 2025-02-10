腦部開刀退化成5歲！男星苦熬8個月復健現況曝光

蔡岳宸（左）、小玉兒。（蔡岳宸經紀人提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕蔡岳宸身兼歌手及音樂製作人，近日則攜手「直播人氣女聲」小玉兒，以男女對唱方式，呈獻全新單曲《你會在》給粉絲。蔡岳宸歌唱路起伏跌宕，曾因腦部開刀，術後智力一度退化到五歲，走在西門町還被當成不正常的人，如今浴火重生，他感謝老天眷顧，更不忘砥礪自己把生命燃燒在熱愛的音樂上。

蔡岳宸大學畢業時有機會簽進唱片公司，人生卻遭逢巨變，歷經腦部重症開刀的打擊，當時神經受壓迫影響身體機能，最嚴重時思想、行為能力只剩下五歲。

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蔡岳宸（左）、小玉兒。（蔡岳宸經紀人提供）

開刀後整整八個月的復健期間，他從零開始，蔡岳宸表示：｢手術後很多事情都得從頭學，在醫院學走路、拿筷子，一開始甚至連媽媽都不認得，連媽媽兩個字也不會講。」回想起最辛苦時，｢就是身高180公分的我，在醫院讓身材嬌小的護士扶著我學走，而且常常沒走幾步就跌倒，我當時真的心灰意冷，甚至想要放棄。」

歷經六年時間，他已完全康復、恢復健康，回首生病歷程，他感恩說：「甚至可能因為這些經歷，有時候會覺得現在的自己音樂靈感比以往生病前來得更多，也算是老天給的禮物！」

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