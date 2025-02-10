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不准用NJZ！ADOR回應NewJeans改名：記者請做出正確報導

NewJeans宣布改名為「NJZ」，ADOR第一個反對。（翻攝自X）NewJeans宣布改名為「NJZ」，ADOR第一個反對。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團NewJeans日前宣布，將暫時以「NJZ」之名進行活動，其所屬的經紀公司ADOR今天（10日）發聲明囑咐記者，撰寫報導時應使用NewJeans，而非未經許可的團名。

ADOR今天發出聲明，表示NewJeans在本月7日宣布以未和ADOR協商過的團名進行行動，讓記者感到混亂，因此收到很多諮詢。ADOR強調，雙方的專屬合約在法律上仍具有效力，被解除只是單方面的主張，「請記者在寫報導的時候，使用基於合法合約的團名NewJeans，希望比任何人都了解演藝圈專屬合約重要性的記者朋友，請協助確保能夠進行準確的報導。」聲明指出。

NewJeans宣布改名為「NJZ」，還大張旗鼓接受各大外媒訪問。（翻攝自X）NewJeans宣布改名為「NJZ」，還大張旗鼓接受各大外媒訪問。（翻攝自X）

NewsJeans去年與HYBE、ADOR爆發糾紛，5名成員在2月7日宣布新團名「NJZ」，將於3月在香港舉行的ComplexCon首度亮相，並公開新歌。她們接受各大外媒訪問，Hanni重申不會放棄原團名，「儘管我們要暫時離開原團名，不過我們並沒有完全放棄，因為（成為NewJeans）是非常特別的時光，粉絲也十分珍惜。」

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