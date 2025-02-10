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娛樂 電視

林姿佑海巡兒子社群點讚支持 留言區卻「整棟歪樓」

〔記者侯家瑜／台北報導〕你是否曾經聽過孩子抱怨「爸媽讓我好丟臉」？《少年願望事務所》邀請林姿佑分享自己不顧他人目光、自以為據理力爭、在社群刷存在感等行為，讓孩子覺得難堪的趣事，網友們看到後紛紛笑喊：「這就是我們的爸媽！」

林姿佑分享在社群刷存在感，讓孩子覺得難堪的趣事。（公視提供）林姿佑分享在社群刷存在感，讓孩子覺得難堪的趣事。（公視提供）

家長關心孩子在社群平台上的動態，對林姿佑來說也是必須的，但她萬萬沒想到，自己的一個按讚竟然搶走兒子的風采，「有次兒子在社群上分享與朋友的聚會照片，她純粹想表達支持，按了一個笑臉表情符號，沒想到留言區開始歪樓，原本大家是在討論聚會有多好玩，結果後來都在問「這個人是誰？好漂亮」，搞得我兒子超崩潰，還私訊我說：「媽，你幹嘛來留言？」

鄧惠文醫師分享父母常在社群媒體提及孩子，因為孩子是家長生活的重心和感動來源，但相對青少年卻比較少在公開場合談及父母，並不是因為冷漠，而是青少年處於獨立發展的階段，不希望自己的個人空間被侵犯，與其認為青少年是「嫌棄」父母，不如試著理解他們獨立發展的需求，尊重彼此的界線，才能讓親子關係更為和諧。

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