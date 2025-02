國民學姐哭了！《我在往離別前進》爆紅 胡恂舞淚灑舞台原因曝光

〔記者張釔泠/台北報導〕都市女聲演唱會系列前晚(2/8)迎來千禧世代音樂人Sabrina胡恂舞專場《Shhh….head down and close your eyes.》,整晚17首經典歌曲唱好唱滿,邀請好友呂允上台共演《小宇宙》,更演唱熱門歌曲《我在往離別前進》引全場大合唱。首登Legacy大舞台,Sabrina開心大喊:「今天真的好開心!下週六台中場還有驚喜,下週見!」

Sabrina胡恂舞。

Legacy館外從中午就大排長龍,晚間八點準時開場, Sabrina一身甜美的高中校服青春模樣,以輕快經典歌曲《多巴胺》和《好天氣壞心情》熱情開場, 她特別提到能加入Legacy的都市女聲系列感到非常榮幸,也興奮聊起高中回憶,而本次的服裝也以高中熱音社的概念出發,期待能帶大家感受最純粹的音樂。

Sabrina胡恂舞。

燈光暗下, Sabrina輕柔的歌聲響起《台北台中》,這也是她最代表「都市女聲」的一首歌,她認為自己是屬於比較流行與Band Sound的都市女生。而此次專場演出的名稱為《Shhh….head down and close your eyes.》,靈感來自於她高中時期的熱音社經歷。而專場特別販售的周邊也非常用心,Sabrina在台上拿起海報,俏皮地說:「長得跟我蠻像的吧!」

Sabrina胡恂舞。

除了演唱大受歡迎的歌曲《沒有星星的夜晚》、《You were.》,也獨家首演數首新歌,Sabrina更放話:「說了好久,期待今年可以發專輯!」接著帶來一首cover,翻唱ROSÉ 的《toxic till the end》,粉絲瘋狂大尖叫,令全場陷入沸騰。

Sabrina胡恂舞、呂允。

這次也特別邀請到好友呂允共同演唱《小宇宙》,Sabrina問起呂允有沒有什麼要宣傳,隨即自問自答:「沒有,來拍大合照!」,兩人有趣的互動,將氣氛帶向另一波高潮,演出尾聲,Sabrina分享感謝名單,聊起家人瞬間哽咽,落淚感謝他們一直以來的支持,也分享最感謝的是台下的粉絲,「買票、進場、等了好久來看我的演出,希望我的音樂曾陪伴你度過了很多!」

