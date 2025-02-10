國民學姐哭了！《我在往離別前進》爆紅 胡恂舞淚灑舞台原因曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕都市女聲演唱會系列前晚（2/8）迎來千禧世代音樂人Sabrina胡恂舞專場《Shhh….head down and close your eyes.》，整晚17首經典歌曲唱好唱滿，邀請好友呂允上台共演《小宇宙》，更演唱熱門歌曲《我在往離別前進》引全場大合唱。首登Legacy大舞台，Sabrina開心大喊：「今天真的好開心！下週六台中場還有驚喜，下週見！」

Sabrina胡恂舞。（Legacy提供）

Legacy館外從中午就大排長龍，晚間八點準時開場， Sabrina一身甜美的高中校服青春模樣，以輕快經典歌曲《多巴胺》和《好天氣壞心情》熱情開場， 她特別提到能加入Legacy的都市女聲系列感到非常榮幸，也興奮聊起高中回憶，而本次的服裝也以高中熱音社的概念出發，期待能帶大家感受最純粹的音樂。

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Sabrina胡恂舞。（Legacy提供）

燈光暗下， Sabrina輕柔的歌聲響起《台北台中》，這也是她最代表「都市女聲」的一首歌，她認為自己是屬於比較流行與Band Sound的都市女生。而此次專場演出的名稱為《Shhh….head down and close your eyes.》，靈感來自於她高中時期的熱音社經歷。而專場特別販售的周邊也非常用心，Sabrina在台上拿起海報，俏皮地說：「長得跟我蠻像的吧！」

Sabrina胡恂舞。（Legacy提供）

除了演唱大受歡迎的歌曲《沒有星星的夜晚》、《You were.》，也獨家首演數首新歌，Sabrina更放話：「說了好久，期待今年可以發專輯！」接著帶來一首cover，翻唱ROSÉ 的《toxic till the end》，粉絲瘋狂大尖叫，令全場陷入沸騰。

Sabrina胡恂舞、呂允。（Legacy提供）

這次也特別邀請到好友呂允共同演唱《小宇宙》，Sabrina問起呂允有沒有什麼要宣傳，隨即自問自答：「沒有，來拍大合照！」，兩人有趣的互動，將氣氛帶向另一波高潮，演出尾聲，Sabrina分享感謝名單，聊起家人瞬間哽咽，落淚感謝他們一直以來的支持，也分享最感謝的是台下的粉絲，「買票、進場、等了好久來看我的演出，希望我的音樂曾陪伴你度過了很多！」

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