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BTS退伍經濟發威！軍迷「4小時完成1天銷售額」龍山商圈店家樂歪了

韓國神級男團BTS成員的柾國（左）和智旻今（11）日退伍，吸引不少外媒前往拍攝。（法新社）韓國神級男團BTS成員的柾國（左）和智旻今（11）日退伍，吸引不少外媒前往拍攝。（法新社）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（10）今連續兩日，BTS「防彈少年團」迎來V（泰享）、RM（南俊）、Jimin（智旻）、Jungkook（柾國）4名成員退伍，吸引數千名海外軍迷（AMRY，粉絲名）齊聚HYBE首爾總部大樓前，週邊龍山商圈人聲鼎沸，處處洋溢著歡聲笑語。

BTS成員柾國和智旻離開退伍記者會現場後，便直接前往HYBE首爾總部大樓進行直播。大樓外牆打出「WE ARE BACK」的字樣，吸引來自全球的軍迷們聚集在總部大樓前，拍照打卡並迎接兩人回歸。

HYBE總部大樓附近擠滿粉絲，盛況宛如嘉年華會。（歐新社）HYBE總部大樓附近擠滿粉絲，盛況宛如嘉年華會。（歐新社）

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貼心的智旻在回到總部後，不忘向聚集在公司前的粉絲們叮嚀：「今天天氣很熱，巷子又窄，為了安全起見，請公司門前的粉絲們回家吧。」

粉絲們也很聽從智旻歐巴的建議，大批人潮雖然慢慢從大樓前疏散開來，卻直接開跋前往附近龍山商業區消費、吃東西、狂掃BTS週邊商品；來自海內外的粉絲終於見到許久未見的偶像，也為當地經濟帶來正面效益。

BTS海內外粉絲齊聚龍山商業區，吃東西、狂掃BTS週邊商品，還動員警察維持秩序。（歐新社）BTS海內外粉絲齊聚龍山商業區，吃東西、狂掃BTS週邊商品，還動員警察維持秩序。（歐新社）

根據韓媒《體育世界》報導，在一家懸掛著防彈少年團成員照片的炒年糕店前，外國粉絲乖乖排起了長隊；粉絲們揹著或拿著裝飾有防彈少年團鑰匙圈的包包，穿著印有成員名字的T恤，即使置身烈日下也依舊笑容滿面。

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另一家韓國燒肉店老闆也向《體育世界》記者表示，已經很久沒有出現「一整天都客滿」的盛況了，對來自海外的粉絲來說，一想到歐巴就在大樓裡開直播，距離偶像如此之近，還能一邊品嚐五花肉和排骨湯，體驗韓國文化，直呼獲益良多。

BTS海外粉絲今天齊聚首爾，就為了等著見偶像穿著軍服退伍的英姿。（法新社） BTS海外粉絲今天齊聚首爾，就為了等著見偶像穿著軍服退伍的英姿。（法新社）

而位於大樓附近小巷裡的咖啡館，也迎來了開業以來最繁忙的一天，「早上10點開門，4、5個小時內就完成了當日銷售額」，店員接受韓媒採訪時加碼爆料，「今天所有時薪工讀生、店員到到老闆，大家都來上班了，雖然忙碌，但很開心。」

為了慶祝BTS成員們退伍，HYBE在位於首爾龍山區的總部大樓外牆貼上了BTS和ARMY的官方標誌，以及「WE ARE BACK」的字樣。字樣將持續到29日，以紀念BTS出道日「6月13日」。

BTS軍迷（ARMY，粉絲名）聚集在首爾HYBE總部前，恭喜志旻和柾國同日退伍。（歐新社） BTS軍迷（ARMY，粉絲名）聚集在首爾HYBE總部前，恭喜志旻和柾國同日退伍。（歐新社）

2025 BTS Festa將於13日至14日，在京畿道高陽市KINTEX舉辦出道12週年活動。BTS Festa是自2014年起每年6月13日固定舉辦的官方大型活動，通常包括線上線下活動，藉以拉近 BTS與粉絲ARMY之間的聯繫。

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