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娛樂 電視

命理師曾斷言大S「再婚最長3年」 親曝內幕：還有1句話沒說

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎逝世，8日迎來與丈夫具俊曄結婚3周年，如今兩人天人永隔，令不少粉絲相當感慨。然而，有網友翻出命理師艾菲爾過去在《新聞挖挖哇》預言兩人婚姻最長只有3年，驚人巧合連他本人都直呼「毛骨悚然」，他近日登上節目，再次談起這段預測，透露當時還有一件事沒說出口。

具俊曄和大S（左）。（翻攝自IG）具俊曄和大S（左）。（翻攝自IG）

艾菲爾2年前在《新聞挖挖哇》中談到大S與具俊曄的婚姻，認為大S決定閃婚是受到流年影響，隨著時間過去就會感到乏味，更斷言「最長大概3年，比較沒辦法白頭偕老」。不料，就在夫妻倆即將結婚滿3周年之際，大S因流感併發肺炎在日本離世，巧合令人感慨。

艾菲爾近日登上《娛樂頭版頭》，再度提起當年大S再婚時的預言，「我從命理的角度來看，這個婚姻的開始，其實都隱含了一個會結束的伏筆。」更分析具俊曄與大S兩人的緣分是天王星所帶來的，可惜的是，天王星是短暫、意外的，因此才會說婚姻在一段時間內結束。

艾菲爾坦言，當年還有一句話沒有說，「我看到的是具俊曄一個人離開台灣」，代表著這段關係在三年內或最長三年會結束。不過，他也說明，有可能是生離，遺憾的是，如今看到的是死別。

此外，艾菲爾分析具俊曄的命盤，指出具俊曄是一個有情有義的人，可是擁有火象星座的特質，「註定是孤獨的旅行者」，進入婚姻後，無法攜手帶著伴侶闖蕩江湖，而是獨自離去。

☆民俗說法僅供參考☆

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