小布飆速上真實賽道！《F1®》超級盃再曝新預告

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡得主「小布」布萊德彼特主演、《捍衛戰士：獨行俠》大導演約瑟夫柯金斯基執導的一級方程式（F1®）賽車同名電影《F1®》，隨著美國超級盃賽事曝光全新預告，短短30秒就展現了驚人的飆速快感。

由布萊德彼特監製主演的《F1®》曝光新預告。（翻攝自YouTube）

該片由柯金斯基執導並擔任監製，同時也繼《捍衛戰士：獨行俠》後再度與好萊塢傳奇製片傑瑞布洛克海默合作，並與小布的「B計畫娛樂公司」（Plan B Entertainment）攜手打造，曾獲7屆F1世界冠軍的路易斯漢米爾頓的Dawn Apollo Films製片公司也擔綱監製。

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小布在片中演出一名重返賽道的退役賽車手，《末日激戰》達姆森伊卓瑞斯則飾演他在虛構車隊「APXGP」中的隊友。豪華卡司陣容還包含《伊尼舍林的女妖》奧斯卡提名女星凱瑞康頓、奧斯卡得主哈維爾巴登、《王冠》艾美獎得主托比亞曼齊司等人參與演出。

布萊德彼特在《F1®》飾演一名重返賽道的退役賽車手。（翻攝自YouTube）

為追求最逼真的賽車情境，電影特別將拍攝場景搬到真實賽道上，並於F1®「大獎賽」賽事期間進行拍攝。同時和F1®賽車、國際汽車聯盟（FIA）以及主辦方展開深度合作，與現役10支F1車隊的頂尖車手在賽道上同場飆速，震撼呈現F1賽車的驚險刺激，帶領觀眾沈浸於腎上腺素飆升的極速體驗。

《F1®》預計2025年6月25日搶先全美在台上映，IMAX版本同步推出，最新預告：

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