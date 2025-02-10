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娛樂 電影

沒能力、沒身分、不躺平！漫威《雷霆特攻隊*》曝新預告幹大事

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙全新英雄團體《雷霆特攻隊*》集結！全新預告今（10）日隨著美國超級盃賽事正式曝光，多位英雄與曾是反派的反英雄一同回歸，將組團幹大事揚名立萬。

漫威《雷霆特攻隊*》隨著美國超級盃賽事曝光全新預告。（漫威影業提供）漫威《雷霆特攻隊*》隨著美國超級盃賽事曝光全新預告。（漫威影業提供）

預告開頭只見金球暨艾美獎戲后茱莉路易絲卓佛飾演的「瓦倫締娜」，在一場聽證會上直言「談談現實面，復仇者聯盟不會來了！又有誰能保護美國人民的安全？」尤其有全新威脅逼近，世界急需要拯救，似乎也暗示著需要全新英雄團體。

《雷霆特攻隊*》曝光全新超級盃海報。（漫威影業提供）《雷霆特攻隊*》曝光全新超級盃海報。（漫威影業提供）

緊接著由入圍今年奧斯卡影帝的賽巴斯汀史坦回歸飾演「酷寒戰士」，集結包括二代黑寡婦「葉蓮娜」以及「紅色衛兵」（佛蘿倫絲普伊和大衛哈伯飾演，兩人皆於電影《黑寡婦》登場）、短暫當過「美國隊長」的約翰沃克（懷特羅素飾，於影集《獵鷹與酷寒戰士》登場）、「幽靈」（漢娜約翰卡門飾，於《蟻人與黃蜂女》登場）、「模仿大師」（歐嘉柯瑞蘭寇飾，也於《黑寡婦》登場）等人一同奮戰，疑似本片反派的新角色「哨兵」也在預告中曝光超能力。

《雷霆特攻隊*》將於4月30日搶先美國在台上映，超級盃預告：

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