晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大S過世不辦告別式 音樂人許常德曝關鍵原因

大S（左）與小S組成「ASOS」並唱紅經典歌曲〈十分鐘的戀愛〉。（翻攝自臉書）大S（左）與小S組成「ASOS」並唱紅經典歌曲〈十分鐘的戀愛〉。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛不幸在日本驟逝，享年48歲，S家對外宣布不辦告別式，過去曾替大小S製作專輯的音樂人許常德認為大S對生死已看透，才會在生前早已做出這樣的決定。

許常德6日在于美人主持廣播節目《美的世界》討論大S過世，提及大S在生前曾談論到關於死亡話題，知悉她對死亡有很通透看法，也認為大S也應該希望外界以一種另類方式看待這件事，「人生終有一別，為什麼不開心一點，告別式不用那麼悲傷。」

相關新聞：大S骨灰將擇日樹葬！小S親曝背後暖心原因

大S生前與妹妹「小S」徐熙娣組成「ASOS」唱紅成名曲〈十分鐘的戀愛〉並活躍至今，時隔30年，許常德也曝光姊妹倆成功內幕，盛讚2人的禮貌與敬業「不是裝出來的」，當年台灣流行音樂市場發展蓬勃，許常德受邀為「ASOS」製作專輯，開會時被姊妹倆全神貫注聆聽的認真程度給震懾住，宛如特優生上課的模樣令他直喊「讓我印象深刻」。

之後，許常德請小S嘗試填詞，描寫學生時期對同學暗戀卻不敢表白的心情，以及戀愛時的瘋狂感受，於是成名曲〈十分鐘的戀愛〉就此誕生。許常德強調，大小S的成功全憑自律、努力而非僥倖，同時也為姊妹倆的私下為人盛讚：「是真心關心人的禮貌，而不是刻意裝出來的！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中