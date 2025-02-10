大S過世不辦告別式 音樂人許常德曝關鍵原因

大S（左）與小S組成「ASOS」並唱紅經典歌曲〈十分鐘的戀愛〉。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛不幸在日本驟逝，享年48歲，S家對外宣布不辦告別式，過去曾替大小S製作專輯的音樂人許常德認為大S對生死已看透，才會在生前早已做出這樣的決定。

許常德6日在于美人主持廣播節目《美的世界》討論大S過世，提及大S在生前曾談論到關於死亡話題，知悉她對死亡有很通透看法，也認為大S也應該希望外界以一種另類方式看待這件事，「人生終有一別，為什麼不開心一點，告別式不用那麼悲傷。」

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大S生前與妹妹「小S」徐熙娣組成「ASOS」唱紅成名曲〈十分鐘的戀愛〉並活躍至今，時隔30年，許常德也曝光姊妹倆成功內幕，盛讚2人的禮貌與敬業「不是裝出來的」，當年台灣流行音樂市場發展蓬勃，許常德受邀為「ASOS」製作專輯，開會時被姊妹倆全神貫注聆聽的認真程度給震懾住，宛如特優生上課的模樣令他直喊「讓我印象深刻」。

之後，許常德請小S嘗試填詞，描寫學生時期對同學暗戀卻不敢表白的心情，以及戀愛時的瘋狂感受，於是成名曲〈十分鐘的戀愛〉就此誕生。許常德強調，大小S的成功全憑自律、努力而非僥倖，同時也為姊妹倆的私下為人盛讚：「是真心關心人的禮貌，而不是刻意裝出來的！」

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