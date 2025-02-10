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張蘭轉戰國際版TikTok 再發聲「不畏懼不退縮」

張蘭轉戰國際版TikTok，還發布影片大喊大S家人是汪家血脈。（翻攝自TikTok）張蘭轉戰國際版TikTok，還發布影片大喊大S家人是汪家血脈。（翻攝自TikTok）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛無緣婆婆張蘭消費其死訊，被中國網友封為「蹭流量妖婆」，張蘭也因吃相難看被實名檢舉，與大S前夫汪小菲的抖音帳號都被封禁，目前張蘭選擇國際版TikTok另起爐灶，帳號已在上個月18日開通，並自8日起陸續上架影片，目前粉絲人數逾2500名。

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其實張蘭早有先見之明，根據調查，她早於上個月17日另起爐灶，眼見抖音被封火速自TikTok從零開始，更被發現有支新影片寫下：「不畏懼不退縮，致敬生活中不斷拼搏的自己。戰蘭精神，貫徹執行影響，身教重於言傳，33年如一日。」戰力依舊發燙。

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對帶貨播執著的張蘭，好友私下認了她只要找到機會和舞台，就會瘋狂努力達到個人熱度，雖然汪小菲和大S已離婚，張蘭並不排斥拿無緣媳婦大S當作流量密碼，於是演變到先前網紅夏健造謠汪小菲出錢包機讓大S骨灰得以返回台灣，張蘭不但按讚還分享、推薦，事後被小S及私人包機公司狠打臉，汪小菲更是氣得直喊要跟張蘭斷絕母子關係，張蘭依舊霸氣十足堅持做自己。

 

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