（獨）Lulu約舊愛家中拍片「鬆口復合可能」 揭拍攝秘辛曝最新規劃

Lulu和阿達兩人交往4年於2020年分手。（記者陳逸寬攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕Lulu和阿達過去因主持《愛玩客》結緣，兩人交往4年於2020年分手，儘管成為前任但兩人仍有好交情，去年更搭檔主持《夜市王》，絕佳默契讓許多網友敲碗複合，日前Lulu睽違9個月再更新YouTube頻道，找來阿達、美麗本人到家中開箱自己的衣櫃，Lulu受訪笑揭拍攝秘辛，至於外界看好她和阿達複合，她也堅定秒回：「再主持節目絕對是有機會，複合是絕對沒有，絕對是把話說死！」

阿達（左起）、美麗本人到Lulu家鑑賞她風格獨特的服飾。（翻攝自YT）

Lulu創立YT頻道已有9年，而平常熱愛時尚、買了許多不同風格服飾的她還拍了「壞嘴巴」單元，找來身邊直男好友替她的衣服做評論，最新一集她找來《夜市王》搭檔阿達和美麗本人，Lulu笑說自己很喜歡這個系列，能從別人角度看她的衣服，「（頻道）好久沒更新了，想到要做這個主題，但我身邊真直男比較少，最近比較有合作的是阿達跟美麗，就把他們找來做直男壞嘴巴特輯，一不小心變成『前直男友壞嘴巴』了哈哈！」

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阿達吐嘈Lulu今天穿得像洗車機。（翻攝自YT）

節目上Lulu與阿達互動笑果十足，阿達一來就開始找「以前的回憶」，翻到了之前送給Lulu的包包和鞋子，更是大玩前任梗，阿達也無情吐嘈Lulu當天穿搭，「把自己扮成洗車機那種，這個真的很驚人啦，而且感覺越洗越髒，吸了多少灰塵，變成咖啡色。」

影片上架短短3天就破44萬觀看次數，網友們看到Lulu和阿達的互動都直呼，還能當朋友很令人佩服，而Lulu也透露，拍攝結束後有賣給美麗本人一件大衣外套，「他穿起來很好看覺得很適合就賣給他了」，Lulu更預告節目還有下集觀眾們可以期待，至於會不會因為「壞嘴巴」的評論而走心？Lulu則說完全不會，「他們越壞嘴巴我就越堅定要走這條路，就覺得你們這些凡人就是看不懂，我要走自己的路，覺得自己更美了。」

談及上一次更新已經是9個月前，Lulu表示自己頻道是做養生的，有靈感才會想到要做，但也期許自己今年能多更新一點，也說未來想挑戰去成衣場或類似歐美服飾衣廠，盲挑回來搭配衣服，也有動念到國外拍攝，「會持續更新，然後最近很努力在做專輯，大家可以期待一下，頻道可能也會有我專輯的東西，請大家訂閱呦。」

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