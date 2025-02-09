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娛樂 最新消息

「金大班的最後一夜」女星姚煒罕見露面 凍齡狀態驚人

姚煒（中）因拍攝知名作家白先勇名著改編電影《金大班的最後一夜》聲名大噪。（星島日報提供）姚煒（中）因拍攝知名作家白先勇名著改編電影《金大班的最後一夜》聲名大噪。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手出身的香港女星姚煒曾赴台灣發展，並拍攝知名作家白先勇名著改編電影《金大班的最後一夜》，獲得金馬佳最佳女主角提名，雖然最後與影后寶座擦身而過，卻在台灣觀眾心目中留下深刻印象。近日她與香港姐妹聚會，近況罕見曝光，從姐妹們發布在社群平台的照片看來，姚煒深諳保養之道，年過7旬的她看起來仍容光煥發。

姚煒（左）與她和富豪趙世曾的女兒Gigi。（星島日報提供）姚煒（左）與她和富豪趙世曾的女兒Gigi。（星島日報提供）

姚煒因《金大班的最後一夜》聲名大噪，之後也曾在1992年拍攝導演王晶執導、性感女神邱淑貞主演的三級片《赤裸羔羊》，之後就漸漸退出演藝圈。姚煒曾與身價超過百億港幣（逾新台幣421.7億元）身家的富豪趙世曾交往，兩人育有一女，但後來卻沒有結婚。

（左起）劉美娟、姚煒、劉祖莉。（星島日報提供）（左起）劉美娟、姚煒、劉祖莉。（星島日報提供）

姚煒日前與曾當選香港健美小姐季軍的劉美娟聚會，劉美娟姊妹更開心把照片上傳至社交平台，配文：「「開心相聚#姚煒姐姐 #親姊姊」。久未露面的姚煒站在中間，左右分別是劉美娟和劉美娟的姊姊劉祖莉，網友看到照片紛紛大讚3人都是美女，保養得很好。

王晶曾經爆料，當初拍攝《赤裸羔羊》的時候，姚煒的角色原本想邀請蕭芳芳主演，但因尺度過大，蕭芳芳便謝絕王晶的邀請，而大膽、不畏挑戰的姚煒則接受該角色，並完美演繹。

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