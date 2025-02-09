打不死的張蘭 抖音封禁前進國際版狂喊「汪家血脈」

汪小菲（左）及母親張蘭。（本報合成照，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛前婆婆張蘭因瘋狂消費大S死訊，不但被中國網友封為「蹭流量妖婆」，由於她吃相難看，大批網友實名檢舉張蘭，目前她與汪小菲母子倆的抖音帳號揭被封禁，但張蘭選擇國際版TikTok另起爐灶，帳號在上月18日開通，張蘭從昨（8）日起不斷上架影片，目前粉絲人數超過1400名，已能開啟直播功能。

張蘭轉戰國際版TikTok，還發布影片大喊大S家人是汪家血脈。（翻攝自TikTok）

對帶貨直播相當執著的張蘭，只要找到機會和舞台就會瘋狂蹭熱度、蹭流量，且雖然汪小菲和大S已經離婚，張蘭就拿大S當作自己的流量密碼。先前網紅夏健造謠汪小菲出錢包機讓大S骨灰得以返回台灣，張蘭不但按讚還分享、推薦，事後被小S及私人包機公司狠打臉，汪小菲更是氣得直喊要跟張蘭斷絕母子關係。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：汪小菲靠子女分大S 6.5億豪宅？ 專家出手：一招搞定

超前布署的張蘭在中國抖音的所有帳號雖然都被封禁，但她卻不死心，甚至早早就在國際版TikTok建了帳號，並將抖音帳號內的影片慢慢搬運到國際版。其中有一段影音是張蘭牽著孫子出門的畫面，張蘭還喊話「這就是我們汪家血脈，我是她的親奶奶，我會保護好孩子的」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法