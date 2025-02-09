晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳姍儒幫忙代班《小姐不熙娣》 派翠克發聲：一定會努力維持好

小S（左）向《小姐不熙娣》告假達半年，搭檔派翠克則喊話會等她回來。（翻攝自YT）小S（左）向《小姐不熙娣》告假達半年，搭檔派翠克則喊話會等她回來。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間不幸於日本猝逝，痛失親姊的小S日前已向主持的《小姐不熙娣》請半年假，節目暫時由「Sandy」吳姍儒代班，助理主持人派翠克稍早也透過經紀人表示：「很開心Sandy願意幫忙，一定會努力將節目維持好，等待S姐回歸。」

《小姐不熙娣》日前發聲明表示主持人小S因家中發生憾事，主動告知節目需要請假半年，東森電視全力支持此決定，小S與製作人討論後，希望節目能繼續播出，最後由「Sandy」吳姍儒在製作人B2的詢問下，願意接下代理主持人的工作，「感謝小S在處理家務事時，依然心繫節目，我們真心希望她在休息過後能夠滿血復出，再次看到我們大家心中最愛的小S！我們大家等著妳回來。」

Sandy吳姍儒（左）與吳宗憲。（資料照，記者潘少棠攝）Sandy吳姍儒（左）與吳宗憲。（資料照，記者潘少棠攝）

不過人紅是非多，有網友昨在社群平台爆料吳姍儒私下對素人或是來賓不是非常友善，不看好她能勝任該節目代班主持，而爸爸吳宗憲得知後則是高EQ回應：「演藝是做一輩子的事業，Sandy一路上的點點滴滴，已經有一段10年以上的時間可以來印證，就像她爸爸一樣，不斷地被抹黑，不斷地被暗箭傷身，像一隻刺蝟一樣，而現在海水退了，我還是一本初衷，觀眾就像我的上帝一樣，這是來自於我的家教，也是傳承給女兒的家庭教養，時間可以說明一切。」吳姍儒本人則是至今都還沒發聲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中