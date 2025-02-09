吳姍儒幫忙代班《小姐不熙娣》 派翠克發聲：一定會努力維持好

小S（左）向《小姐不熙娣》告假達半年，搭檔派翠克則喊話會等她回來。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間不幸於日本猝逝，痛失親姊的小S日前已向主持的《小姐不熙娣》請半年假，節目暫時由「Sandy」吳姍儒代班，助理主持人派翠克稍早也透過經紀人表示：「很開心Sandy願意幫忙，一定會努力將節目維持好，等待S姐回歸。」

《小姐不熙娣》日前發聲明表示主持人小S因家中發生憾事，主動告知節目需要請假半年，東森電視全力支持此決定，小S與製作人討論後，希望節目能繼續播出，最後由「Sandy」吳姍儒在製作人B2的詢問下，願意接下代理主持人的工作，「感謝小S在處理家務事時，依然心繫節目，我們真心希望她在休息過後能夠滿血復出，再次看到我們大家心中最愛的小S！我們大家等著妳回來。」

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Sandy吳姍儒（左）與吳宗憲。（資料照，記者潘少棠攝）

不過人紅是非多，有網友昨在社群平台爆料吳姍儒私下對素人或是來賓不是非常友善，不看好她能勝任該節目代班主持，而爸爸吳宗憲得知後則是高EQ回應：「演藝是做一輩子的事業，Sandy一路上的點點滴滴，已經有一段10年以上的時間可以來印證，就像她爸爸一樣，不斷地被抹黑，不斷地被暗箭傷身，像一隻刺蝟一樣，而現在海水退了，我還是一本初衷，觀眾就像我的上帝一樣，這是來自於我的家教，也是傳承給女兒的家庭教養，時間可以說明一切。」吳姍儒本人則是至今都還沒發聲。

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