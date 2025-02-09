楊麗花酒後鬆懈「秘密全說了」 陳亞蘭改名「阿財」原因曝光

陳亞蘭出席施如芳新書《如有神在：楊麗花與她的時代》分享會。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳亞蘭今（9日）出席編劇施如芳新書《如有神在：楊麗花與她的時代》座談會，她透露恩師楊麗花對這本書非常滿意，最辛苦的是施如芳，每當要問恩師以前的事，得到的回答都是「忘記了」，所以花了4年的時間，最後靠著把酒言歡，才挖掘到許多楊麗花的小祕密。

陳亞蘭談到，要寫恩師楊麗花的一生難度極高，「如芳老師很辛苦，從來沒有一本書需要她費時四年，可見非常精彩，楊阿姨今年幾歲大家都知道，歷經這麼多年代，可以說是台灣歷史的縮影，要寫一個這樣的藝術家，我相信非常的難，這書，這麼厚一本其實應該可以分三集。」

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陳亞蘭出席施如芳新書《如有神在：楊麗花與她的時代》分享會。（TVBS提供）

陳亞蘭看完《如有神在：楊麗花與她的時代》，大讚施如芳寫了很多精隨，裡面也有很多沒公開的照片，開心能代表恩師參加新書發表會，她不忘爆料，笑說施如芳要問恩師小時候的事情，楊麗花都會說：「我忘記了！別再給我考試好不好。」沒想到施如芳還是鍥而不捨，常常到家裡拜訪，在一次的把酒言歡中，楊麗花心情放鬆了，將很多小秘密說了出來，陳亞蘭說：「想要窺探、認識楊麗花以及巨星的養成法，這本書很值得大家看。」

對於被欽點成為楊麗花的接班人，陳亞蘭坦言，「能夠當一個國寶的接班人，當然還是非常感動，其實我還是承擔不起，還在學習當中，但是我盡力而為，每個年代不一樣，不可能有第二個楊麗花，我還是做我的陳亞蘭。能夠得到她的真傳口授心法，我覺得很重要，人的一生有貴人、恩人很重要，要時時把握身邊人。」

陳亞蘭出席施如芳新書《如有神在：楊麗花與她的時代》分享會。（TVBS提供）

談起農曆新年，陳亞蘭透露，她先和家人圍爐，守歲完便向恩師拜年，打趣自稱是「阿財」、恩師是「阿發」，逗趣說：「阿財來妳家保證讓妳發。」她也說：「其實她現在也不用發了，最主要就是祝她身體健康。」

問及紀錄片《世紀初戀楊麗花》的進度，陳亞蘭說：「快完成了，今年就會上映，因為她一生豐富的事情太多，要精簡很困難，楊阿姨炒米粉導演也想拍、插花也想拍，因為片子就這麼短，還是把精華傳遞給大家。」她透露近期要拍攝歌仔戲的實境節目，「我想吃喝玩樂大家都看過了，昨天剛得到好消息，謝謝文化部的支持，我們有獲得補助，反正講到歌仔戲三個字就是我的任務，要傳承恩師讓大家知道歌仔戲，一定掛保證好看。」

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