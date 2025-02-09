孫生涉性騷遭判5個月！認沒心情耍寶：現在很怕女生

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「反骨男孩」成員孫生憑藉幽默個性深受不少粉絲喜愛。不過，他去年遭踢爆性騷擾，還被對方告上法院，儘管他事後表示，以為雙方是你情我願，但仍於事無補，台北地方法院4日一審判處他5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。他昨（8）日也在社群感嘆，近期的事使自己不太舒服，耍寶能量下降，透露現在很害怕女生。



「反骨男孩」成員孫生。（翻攝自IG）

孫生昨日於IG分享多張灰色調、臉色憔悴的照片，坦言最近這些事讓他很不舒服，完全耍寶能量下降，並透露自己在公司春酒後，消失休養了幾天。不過，他也向粉絲喊話，「我沒事，放心！讓你們擔心了」。

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孫生也提到，很多人說他遇到瞎妹，但自己並不這樣想，反而認為自省更重要，並無奈地說，「以前都開玩笑說，男生要好好保護自己，原來這句話是真的。只是現在很怕女生，從原本0邊界感變成100邊界感。」

一名女網友去年7月在Dcard踢爆，和好友一起到台北市一家花雕雞店和孫生聚餐時，孫生不僅席間不斷對她開黃腔，還在餐廳外，利用四下無人之際，動手對她襲臀且言語性騷擾「有肉撞起來才爽」等語，氣得女網友報警提告。

對此，孫生駁斥性騷擾，認為當下僅是在調情，日前出席第6屆走鐘獎時，表示自己原本以為是你情我願，「如果對方有感覺到不開心或不舒服，我願意賠錢跟道歉。」不過，台北地方法院4日一審宣判，判處5月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

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