中國「鋼琴王子」拚復出！李雲迪為來台灣 忍痛做出「一大犧牲」

李雲迪（好滿意音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕中國「鋼琴王子」李雲迪相隔十五年，昨天傍晚再度抵達心心念念的台灣，他下飛機第一句話是：「台灣的氣候的確好！」事實上昨晚入夜氣溫下探9度並下雨，體感溫度趨近零度，可說是去年至今最冷的一天，但絲毫無減他對寶島的熱情。

李雲迪今晚以《莫扎特奏鳴曲獨奏音樂會》空降台北國家音樂廳 ，見到他口中思念的台灣樂迷，昨天下飛機第一件事，就是直奔國家音樂廳試琴，並即時練琴彩排，完全忘了肚子餓，直到接近午夜才用餐，據悉他吃到主辦方「好滿意音樂」為他外帶的夜市美食，來個「小吃馬拉松」，對外型控制嚴謹的他，也破例喝了一口珍珠奶茶。

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李雲迪（好滿意音樂提供）

李雲迪曾因嫖娼被抓遭到封殺，近年來積極復出，甫發行最新演奏專輯《莫札特：鋼琴奏鳴曲計畫-薩爾茲堡》，並在過去的兩年裡，先行以同名演奏會舉辦50場音樂會。年前李雲迪於洛杉磯、紐約舉辦演奏會，馬不停蹄返回亞洲過年，因他心繫一開工的台灣站，打算過年時間每天勤練琴，但因為老家沒有他使用的鋼琴，他居然忍痛犧牲回重慶家中過年，而選擇待在北京過節，敬業精神讓人佩服。

李雲迪（好滿意音樂提供）

他昨天到場館為演奏會選琴，據悉國家音樂廳為他準備了4架名琴，分別是史坦威635 D274型、434 D274型、486 D274型、885 D274型，這四架鋼琴總價達4千萬台幣，至於受他「翻牌」的戰琴是哪一架？將於今晚見真章。

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