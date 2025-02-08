公司福利太好！玖壹壹師弟身旁總是「正妹」 認了「老闆安排」

艾文與艾許共同演唱新歌。（混血兒提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕玖壹壹師弟「IVAN」艾文推出全新單曲《CUT IT ft. 艾許 Ashlee》，與女團ELL&s的「Ashlee」艾許共同演唱，對於這次合作，艾文非常直白公布原因「其實是老闆安排」，因此日前他特地在尾牙上感謝公司給他這麼多福利，總是可以和正妹合作。面對幾首作品都和女歌手共同演唱，會不會擦出愛的火花？艾文先是果斷回答「不會」，隨後故意賣關子表示：「有我也不會承認。」

艾文與艾許共同演唱新歌。（混血兒提供）

曾在《聲林之王2》獲得亞軍的艾文，當年加入混血兒娛樂時年僅17歲。如今一轉眼7年過去，艾文覺得自己除了留下很多美好的回憶，也成長了許多。他說：「混血兒對我來說是第二個家，大家一起為目標前進，努力的感覺是最難忘的！」

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艾文與艾許共同演唱新歌。（混血兒提供）

這次透過《CUT IT ft. 艾許 Ashlee》，艾文想呈現出一種態度，把多餘的煩惱、虛假的關係全都切掉，不再為他人的眼光所困，真正活出自我。他在歌詞中多次唱到「Cut it」，本身也有想要「Cut」掉的部分，希望能剪除之前沒有自信、不夠成熟的自己。

艾文與艾許共同演唱新歌。（混血兒提供）

而歌詞中也反映了現代人的人際互動，無論是與朋友狂歡，還是享受一個人的寧靜時光，都要珍惜當下的每一刻。艾文坦言，長大後發現不是所有關係都能愉快或是乾脆地說再見，雖然想瀟灑斷開不舒服的關係，卻很難做到盡如人意。

當感情走到終點，艾文透露，自己不一定是主動提出分手的一方，但他一定會有話直說。雖然創作了不少歌曲，但他堅持不會寫歌給戀愛對象，就怕感情如果沒有好結果，留下來的歌曲反而變成一種傷害。

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