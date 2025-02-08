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娛樂 日韓

太妍大巨蛋萬人瘋搶秒殺！黃牛喊賣1張3萬元 網跪求加場

〔記者廖俐惠／台北報導〕少女時代隊長太妍（正名為泰妍）成為首位登上大巨蛋舉辦專場演唱會的韓星，門票在昨天（7日）開放WEVERSE會員6小時搶先購，今天中午12點在拓元全面開賣，主辦遠雄創藝指出：「平台當日湧入萬人搶購、上萬張門票秒殺。」並呼籲消費者「切勿購買來路不明的票劵，以免自身權益受損」。

太妍門票吸引萬人瘋搶。（翻攝自IG）太妍門票吸引萬人瘋搶。（翻攝自IG）

網友紛紛表示，「拜託加場」、「我12點一進去特A基本全空」、「根本搶不到票QQ」、「遠雄爸爸敢不敢3/15再加場」、「雖然有買到，但還是加場加場！」。更有人爆料，有黃牛賣一張2萬至3萬元不等，實在相當誇張。至於是否加場，主辦單位遠雄創藝至截稿前尚未回應。

有網友爆料，黃牛獅子大開口，喊價2萬元至3萬。（翻攝自臉書）有網友爆料，黃牛獅子大開口，喊價2萬元至3萬。（翻攝自臉書）

《TAEYEON CONCERT - The TENSE》是繼《The ODD Of LOVE》之後，太妍相隔1年7個月再度展開全新巡演，2025年更是她迎來Solo出道10週年，對於歌迷與她皆意義非凡，巡演除了首爾、台北站以外，還將前往馬尼拉、雅加達、澳門、新加坡、曼谷等8個地方與歌迷相會。

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