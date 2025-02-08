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娛樂 日韓

AV女優穿比基尼不冷嗎？「13妹一字排開」 老司機要流鼻血了

13位AV女優僅穿比基尼，讓人為她們捏把「冷」汗。（記者王文麟攝）13位AV女優僅穿比基尼，讓人為她們捏把「冷」汗。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕不冷嗎？在台北低溫下探8度的今天（8日），一群不怕冷的日本AV女優齊聚一堂，在寒冬中於三創舉行「TOP女神台北感謝祭」，去年在台宣布引退的濱崎真緒（浜崎真緒）以及今年7月引退的美谷朱音都來到現場，栗山莉緒則在受訪時自爆「喜歡做愛」，掀起現場驚呼聲。

AV女優身著清涼比基尼，面帶笑容看起來心情很好。（記者王文麟攝）AV女優身著清涼比基尼，面帶笑容看起來心情很好。（記者王文麟攝）

此次「TOP女神台北感謝祭」參加者包括山岸綺花、美谷朱音、八木奈奈、濱崎真緒、 莉莉流花、栗山莉緒、善場麻美、前田美波、渚光希、美咲佳奈、藤田柚子、十束流羽及東雲梓。13人穿著比基尼登場，露出美胸以及大長腿，儘管台灣天氣寒冷，不過她們仍活力滿滿，讓現場眾人也熱了起來，老司機都要流鼻血了。

濱崎真緒身穿黑色比基尼，站在C位十分顯眼。（記者王文麟攝）濱崎真緒身穿黑色比基尼，站在C位十分顯眼。（記者王文麟攝）

濱崎真緒去年宣布引退，今天是以DJ身分來台，已經學了6年中文的她，能以中文回應問題。被問到是否有機會在台灣發展或者生活？濱崎真緒以中文表示：「我現在其實一半在日本一半在香港，下個月會到高雄做表演，希望到時候大家也會來參加。」山岸綺花則表示，其實近年來滿常來台灣，知名的觀光景點像是夜市、九份都去過了，這次想要去美術館參觀。

美食也讓她流連忘返，剛開始不敢吃臭豆腐的栗山莉緒，沒想到吃完之後直接愛上，笑說連作夢都會夢到臭豆腐。美谷朱因則是很想念小籠包，十束流羽點名噶瑪蘭威士忌，藤田柚子則想吃到台灣好吃的蝦子。

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