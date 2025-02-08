Melody喜曝弟弟同性婚！繞半顆地球送祝福：替他開心找到人生伴侶

Melody喜曝弟弟即將結婚。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Melody在演藝圈打滾數十年，從歌手、演戲跨足到主持，亮眼表現令觀眾印象深刻，經常在社群分享生活的她，今（8）發文喜曝小10歲的弟弟即將結婚，引來許多網友送上祝福。

Melody在IG以中英語發文，表示家中與她相差10歲最小的弟弟要結婚了，「很替他感到開心，能找到一個相愛並且互相尊重的人生伴侶！你姐姐我為了到場共襄盛舉，繞了半顆地球」，最後也祝福這對帥氣的新郎，能夠永遠幸福，一起共創美好生活。

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Melody（中）分享3人合照。（翻攝自IG）

Melody也在文中曬出3人合照，可見Melody身穿棕色連身褲裝，搭配綠色肩背包，整體簡潔優雅，而弟弟與伴侶則站在Melody的兩側，西裝筆挺相當帥氣。貼文曝光後，吸引不少網友留言恭喜，其中還有誤會弟弟是Melody男友，讓她特地加上附註強調，「不是男友是親弟弟」。

在 Instagram 查看這則貼文 Melody Liu 殷悅（@melodykliu）分享的貼文

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