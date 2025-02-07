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哪來的把握？ 張蘭驕傲善教育孩子 喊話「相信蘭姐吧」

汪小菲（左）與張蘭母子。（翻攝自微博）汪小菲（左）與張蘭母子。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」驟逝，留下10歲女兒小玥兒與8歲兒子箖箖，汪小菲身為孩子的生父，自然積極爭取監護權。不過大S子女始終在台灣念書、生活，倘若監護權真的落到汪小菲手上，是否能適應中國的生活環境，仍是一個謎。孩子的奶奶張蘭昨（6）在直播中信心滿滿的表示自己對於教育孩子相當有經驗，所以把孩子交給她帶沒問題。

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「現在我的家庭屬性、責任感加重，我原來能擔100斤，現在要擔200斤，但是蘭姐從小就是擔水的人，行得正立得正」張蘭得意的在直播中表示，「我在培養員工、培養孩子方面，是非常有經驗的，我一定不負眾望。」為強調自己能力強，張蘭還特別把「我一定不負眾望」說了兩次。

張蘭對於教育孫子、孫女相當有自信。（翻攝自抖音）張蘭對於教育孫子、孫女相當有自信。（翻攝自抖音）

張蘭認為自己不但能把企業做大、做好，帶領20多萬名員工，自然也能把孫子、孫女培養成棟樑。她也意味深長地說：「相信蘭姐吧，蘭姐比以前更成熟了、更有格局了，更有大的胸懷了，相信蘭姐」。

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雖然張蘭本人很有自信，但外界對她卻有不同看法，許多網友指責她經常在直播帶貨的時候讓孫子、孫女出鏡試吃當工具人，非常不妥當；過往直播或者發文時也從來不替孫子、孫女的臉部馬賽克，造成孩子可能遭有心人士盯上。過去，大S也曾多次抗議張蘭的行為，但她仍我行我素。

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