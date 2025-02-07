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大S頭七與結婚紀念日同天！虐心巧合逼哭網友：編劇都編不出

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛在2日猝逝，具俊曄昨心痛發出中文及韓文的聲明，韓文聲明的開頭更提到「我的天使回到了天上」引人鼻酸，網友們也紛紛為兩人闊別20年再聚首、結婚不到3年就天人永隔的愛情故事感到唏噓，還有網友發現大S頭七正好和結婚紀念日2月8日同一天，心疼直喊太虐了。

大S不幸病逝，骨灰於昨（5）日由老公具俊曄護送回台。（翻攝自IG）大S不幸病逝，骨灰於昨（5）日由老公具俊曄護送回台。（翻攝自IG）

具俊曄先前曾上劉在錫的節目《劉QUIZ》分享與大S再度戀愛的細節，具俊曄表示，他與大S曾在20多年前交往但不到1年就因事業問題分手。直到大S離婚後，一通電話又重新牽起他們緣分，接通電話的當下具俊曄用中文說「嗨，我是光頭」，大S則用韓文回答「是我，熙媛」，第一句話就講對方的語言。相逢故事至今仍逼人熱淚，而兩人在重逢後也於2022年2月8日在韓國登記結婚。

沒想到幸福的愛情故事只連載到第三年，具俊曄與所愛永隔，讓眾人看了都心酸不已，就有網友發現2月8日不只是結婚紀念日還是大S頭七，虐心的巧合讓網友直呼太狠了「編劇都編不出大S一生的劇本...」，不過也有網友指出今晚（7日）23:00才是正統的，「第六天的晚上11點就是頭七，殯葬業都是第六天的晚上或者第七天早上做頭七。」

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