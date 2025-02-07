汪小菲疑來台前就砸錢買好網軍！建立深情人設「文案曝光」

汪小菲來台後種種行徑遭批在演戲。（記者姚介修攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛不幸病逝日本，前夫汪小菲得知消息後急奔來台，接連一系列舉動引起熱議，日前又再被爆出他疑似砸錢買網軍，詳細文案更在網上曝光。

汪小菲被爆買網軍。（翻攝自微博）

近日微博上流傳一張疑似為汪小菲買網軍的文案，可見內容要求為汪小菲與大S的愛情故事，素材可包括照片或影片，且畫面需固定比例、高清、並搭配背景音樂及固定歌詞，「我們的故事，像一個劇本，主角已換成孩子和家人，從未改變的是愛你的心，如水般清澈，花一樣單純」。

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另外還要求加上標籤，如「#汪小菲大S的回憶好唏噓」、「#我們把故事講給了光陰」、「#從未改變的是愛你的心」等。文案也指定包括「曾經有多幸福，現在就有多痛！」、「如果能和汪小菲這麼一直幸福下去該多好」、「靠近你就是靠近了痛苦，離開你就是離開了幸福」、「她的結局不應該這麼倉促」等內容，而在微博上果真都能發現多個影片都帶有以上符合題材的詞句。

文案曝光後，引發中國網友砲轟，並認為汪小菲的種種行徑，似乎早在出發來台前就早已有準備，不過汪小菲是否真的刻意找網軍建立人設，還有待釐清。

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