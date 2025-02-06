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大S遺產給S媽有難處！律師揭關鍵「汪小菲恐獲管理權」

律師分析大S（左起）遺產若被具俊曄拋棄繼承，恐將由汪小菲取得管理權利。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）律師分析大S（左起）遺產若被具俊曄拋棄繼承，恐將由汪小菲取得管理權利。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕具俊曄強忍悲痛為愛妻「大S」徐熙媛處理後事，豈料汪小菲與母親張蘭連日動作頻頻，直至今（6日）稍早忍不住踢爆汪小菲假象開轟「淋雨裝淒涼」，同時也強調「我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。」不過，律師葉慶元則指出其中恐有難處。

相關新聞：具俊曄首發聲！遺產權利全給S媽 槓汪小菲「淋雨裝淒涼」

摯愛大S辭世的第4天，具俊曄再也忍不住汪小菲、張蘭連日來的動作，稍早已中、韓文發聲反擊，除了撕開汪小菲林雨裝淒涼的假象，針對遺產也強調會將所有權利留給岳母S媽，文末更以留下大S喚他的暱稱「俊俊」，沈痛表明自己是「熙媛永遠的愛」字句令人看得鼻酸。

相關新聞：汪小菲靠子女分大S 6.5億豪宅？ 專家出手：一招搞定

至於外界高度關注的遺產部分，律師葉慶元稍早發文透露若具俊曄拋棄繼承，欲將遺產轉讓給S媽恐有難處。他指出配偶有2個權利，一是針對兩人婚姻期間的財產，擁有賸餘財產分配請求權；扣除該部分後剩下來的才是遺產，配偶有跟子女共同繼承的權利，以具俊嘩的情況來說，可以再分得13。

然而，如果具俊曄想要拋棄繼承，葉慶元認為這個權利並不會直接歸到大S的母親上，而是變成大S的一雙兒女平均繼承，由於2名孩子尚未成年，因此實際上恐變成孩子生父汪小菲取得管理權利，即便具俊曄要和大S的兒女簽署繼承協議，仍需汪小菲參與並代表孩子同意才行。

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