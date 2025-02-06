具俊曄首發聲！遺產權利全給S媽 槓汪小菲「淋雨裝淒涼」

具俊曄（左）今首度發聲。（翻攝自微博）

〔記者侯家瑜、廖俐惠／台北報導〕「大S」徐熙媛在本月2日逝世，骨灰昨天（5日）由私人包機運回台灣，具俊曄今晚首度發聲，只盼最愛的熙媛可以安息，強調遺產相關權利全部交給S媽，也會透過法律措施，不讓「惡人」接觸孩子。

具俊曄IG發文全文。（翻攝自IG，經本報後製處理）

具俊曄今晚在IG發聲，稱自己的「天使」已經回到天堂，表示自己正在經歷無法用言語形容、超越斷腸的悲痛，「我沒力氣說什麼，也不想說」，這時卻有人如惡魔般批評他們一家人，直指「有人裝淒涼淋雨亂跑」、「亂發保險和金錢的假消息」造成二度傷害，感嘆「原來這世界真的這麼可惡的人」，雖未指名道姓，但明顯看出正是針對汪小菲以及酸民。

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「拜託什麼都不要做，讓我們熙媛安息吧，懇切地拜託了！」具俊曄寫道。

至於大S留下的遺產，具俊曄稱都是為了家人努力存下來的心血，表示會把自己的所有權利全交給岳母S媽，更強調「我不會讓任何惡人接觸孩子們」，將用法律措施讓大S的兩個孩子安全成長至成人，「我想保護熙媛最愛的家人，是我最後能為她做的。」

「我跟熙媛在一起的時間，是世界上任何東西都無法代替、珍貴又有價值的禮物。」具俊曄最後署名：「熙媛永遠愛的愛，俊俊。」

具俊曄IG全文：

首先為了哀悼熙媛的大家 表達我真心的謝意

目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻 沒力氣說什麼 也不想說

可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中 有些人像惡魔般批評我們一家人 也損害我的愛

有位裝很淒涼的淋雨亂跑 有些人故意損害我們家族的形象 亂發關於保險和金錢的假新聞 這導致我們的傷口

這時候 我不得不在想，，這世界上真的有這麼壞的人

.

求求什麼都不要做 只讓我們的熙媛平安安息吧

懇切的拜託

還有 我要講熙媛留下來的寶貴的遺產

所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽

關於孩子們 我不要讓任何惡人接觸孩子們 都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人

我跟熙媛在一起的時間 沒辦法以世界上任何東西來代替 珍貴又價值的禮物

我要保護熙媛最愛的那全部 這就是我最後該做的事情

再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位

熙媛永遠的愛 俊俊 敬上

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