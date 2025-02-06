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汪小菲靠子女分大S 6.5億豪宅？ 專家出手：一招搞定

（左起）徐大姊、小S、S媽、大S、具俊曄。（翻攝自臉書）（左起）徐大姊、小S、S媽、大S、具俊曄。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，遺產繼承也成為外界熱烈討論話題。根據目前狀況，大S的遺產應會分為三份，其中配偶具俊曄、大S女兒、兒子各得三分之一，由於大S兒女未成年，監護權恐歸屬汪小菲，遺產也可能由汪小菲左右。對此，專家建議可用一招保住大S價值6.5億元的2間豪宅。

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大S持有的2間豪宅市價估計超過6.5億元，專家建議因大S兒女皆未成年，可以考慮以「公同共有」辦理繼承登記，等到兒女成年後，再辦理遺產分割繼承。前夫汪小菲僅有孩子監護權，但沒有繼承權，所以參照「台內字第8782219號函」：夫妻離婚者，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，依協議由一方或雙方共同任之。

汪小菲（左）雖有可能取得子女監護權，但可以透過「公同共有」辦理繼承登記，等子女成年後再辦理遺產分割繼承。（翻攝自微博）汪小菲（左）雖有可能取得子女監護權，但可以透過「公同共有」辦理繼承登記，等子女成年後再辦理遺產分割繼承。（翻攝自微博）

汪小菲雖有機會取得子女監護權，但具俊曄為現任配偶，因此實際上遺產分配還是由具俊曄、大S兒女3人共同繼承。具俊曄稍早已經表示，自己願將遺產權利交由S媽決定，未成年兒女部分可依《民法》法律權益保護，未必是所謂各繼承三分之一不動產。但汪小菲若代理2名未成年子女和具俊曄會同辦理繼承登記，房產即可採用均分繼承或協議分割兩種方式，順利登記到每個人名下。

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專家呼籲，以「公同共有」辦理繼承登記的話，大S的子女就能等到成年之後再辦理遺產分割繼承，避免汪小菲藉「擁有未成年子女監護權」控制甚至變賣大S的不動產。稅金部分，即使超過10年後才協議分割，依內政部「內地字第8785251號函」：協議分割者，基於繼承人不論如何分割遺產，均不課土地增值稅、贈與稅、契稅。透過此法用時間換取空間，對保護大S兒女權益為可行之法。

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