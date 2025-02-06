具俊曄踢爆汪小菲「淋雨裝淒涼」！中國網民一面倒全力挺

大S（左起）的丈夫具俊曄稍早發聲踢爆汪小菲淋雨裝淒涼。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛新春期間飛赴日本旅遊，因流感併發肺炎不幸辭世享年48歲，具俊曄這段日子強忍悲痛處理後事，未料汪小菲與母親張蘭動作頻頻。最終，具俊曄今（6日）稍早忍不住踢爆汪小菲假象開轟「淋雨裝淒涼。」中國網友針對具俊曄的行徑也一面倒全力支持。

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具俊曄於IG發文。（翻攝自IG，經本報後製處理）

具俊曄稍早在IG發聲踢爆汪小菲幾天以來的真面目，「有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口。」暗指汪小菲日前聽聞大S辭世噩耗後，在台北街頭獨步淋雨返家的淒涼形象是裝的。

針對具俊曄洋洋灑灑以384字揭穿汪小菲，中國網民也紛紛翻牆將踢爆文專貼至微博，更一面倒支持他護妻的行為，頻頻盛讚：「歐巴，熙媛沒有愛錯人」、「人類和魔鬼的區別」、「我就說，他不會爭遺產。相信熙媛的眼光，幸虧她最後三年有他陪伴。」、「我從來不支持封殺，但是酸辣粉母子太沒下限了」、「歐巴就是真愛啊！」。

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