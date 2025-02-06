晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

具俊曄踢爆汪小菲「淋雨裝淒涼」！中國網民一面倒全力挺

大S（左起）的丈夫具俊曄稍早發聲踢爆汪小菲淋雨裝淒涼。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）大S（左起）的丈夫具俊曄稍早發聲踢爆汪小菲淋雨裝淒涼。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛新春期間飛赴日本旅遊，因流感併發肺炎不幸辭世享年48歲，具俊曄這段日子強忍悲痛處理後事，未料汪小菲與母親張蘭動作頻頻。最終，具俊曄今（6日）稍早忍不住踢爆汪小菲假象開轟「淋雨裝淒涼。」中國網友針對具俊曄的行徑也一面倒全力支持。

相關新聞：具俊曄首發聲！遺產權利全給S媽 槓汪小菲「淋雨裝淒涼」

具俊曄於IG發文。（翻攝自IG，經本報後製處理）具俊曄於IG發文。（翻攝自IG，經本報後製處理）

具俊曄稍早在IG發聲踢爆汪小菲幾天以來的真面目，「有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口。」暗指汪小菲日前聽聞大S辭世噩耗後，在台北街頭獨步淋雨返家的淒涼形象是裝的。

針對具俊曄洋洋灑灑以384字揭穿汪小菲，中國網民也紛紛翻牆將踢爆文專貼至微博，更一面倒支持他護妻的行為，頻頻盛讚：「歐巴，熙媛沒有愛錯人」、「人類和魔鬼的區別」、「我就說，他不會爭遺產。相信熙媛的眼光，幸虧她最後三年有他陪伴。」、「我從來不支持封殺，但是酸辣粉母子太沒下限了」、「歐巴就是真愛啊！」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中