娛樂 電視

明道曾「1夜狂賺2億元」！宣布財產不留兒：憂心留5億惹禍

明道。（資料照，記者王文麟攝）明道。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昔日「偶像劇一哥」明道曾演過《王子變青蛙》紅遍全亞洲，近年將事業重心轉往中國，直播帶貨曾創下單日吸金逾4600萬人民幣（約新台幣2億元）的驚人紀錄，也常在社群平台小紅書分享生活觀察與人生想法。近日他上傳一段談論「教育觀與財產分配」的影片，直言自己不打算留財產給孩子，甚至一句「留錢給小孩是在剝奪他的快樂」，被網友封為「人間清醒」，掀起討論。

明道認為直接給小孩錢，剝奪他去追尋的快樂。（翻攝自小紅書）明道認為直接給小孩錢，剝奪他去追尋的快樂。（翻攝自小紅書）

影片中，明道透露曾和鄰居聊到資產傳承，對方好奇他是否會把辛苦累積的財富留給下一代，他卻毫不猶豫直球回應：「我當然不會啊！我的錢，我跟我老婆要自己花完。」他認為，父母未必有義務替孩子「鋪好一輩子的路」，金錢也不一定等於保障。

明道進一步解釋，若留下5億元給孩子，但對方一旦染上賭博或惡習，可能一夜之間就輸光，這筆錢根本起不了任何保護作用；反過來說，就算一毛錢都不留，孩子也未必會過得不好。他直言，比起銀行帳戶裡的數字，真正重要的遺產是「價值觀」與面對世界的能力。

明道擔憂孩子若不靠自己努力拿到錢，會找不到方向。（翻攝自小紅書）明道擔憂孩子若不靠自己努力拿到錢，會找不到方向。（翻攝自小紅書）

談到人生體悟，明道也分享自己對「快樂」的定義。他回顧一路走來，覺得最幸福、最充實的時刻，並不是已經功成名就，而是「當時沒什麼錢，卻正處於快要變有錢」的奮鬥階段。他形容，那是一種對未來逐漸具象化的「陌生安全感」，如果直接把錢留給孩子，反而讓對方錯過親自闖關、累積成就感的過程，「等於剝奪他的快樂，甚至可能是在幫他挖坑」。

明道回憶自己賺錢的快樂時刻。（翻攝自小紅書）明道回憶自己賺錢的快樂時刻。（翻攝自小紅書）

這番言論曝光後，立刻引發大量共鳴，網友紛紛留言大讚，認為「這才是真正的富養」、「教孩子賺錢的本事，比給他錢更重要」、「很多父母省吃儉用一輩子，反而養出伸手牌」。明道最後也淡然表示，這只是他個人的想法，但希望孩子能被視為獨立個體，而非單純的資產繼承者。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

