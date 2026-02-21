台媒票選韓星》金南佶二度奪最好感冠軍！一暖舉讓記者揪甘心

〔記者廖俐惠／台北報導〕《自由時報》開辦「金賀獎」已經邁入第3屆，今年同樣邀集11位專門主跑日韓娛樂的記者，以自身採訪及合作的經驗，挑選2025年心目中最為好感的韓星，每一位3票。2025年雖然來台的韓星不少，不過開放訪問的韓星大約僅40組，以下就看誰奪下了冠軍吧！

◆第一名：金南佶（6票）

金南佶曾經在2023年「金賀獎」獲得第一名，他在2025年4月5日在台灣知名飯店接受台灣媒體聯訪，親切態度讓他成功再度坐上冠軍寶座，堪稱近年來態度最佳且最受記者好感的韓國演員。

擁有12年資歷的記者「永和發福小仙女」認為：「金南佶一貫話題來者不拒。」另一記者透露：「金南佶受訪前就現身，與台灣媒體就像話家常般，且每次訪問都沒有任何改變，還是一樣的話嘮，第一個就想選擇他。」

金南佶。（資料照，超級圓頂提供）

9年資歷記者「安安你好」表示：「那天比預定的時間提早到就開始受訪，我當時準時到變成遲到，也因為已經訪了一陣子，覺得很不好意思，但他不覺得我遲到，反而主動詢問我還有沒有問題要提問，讓人覺得很甘心。」

記者「禪院直哉小女僕」也提到類似狀況：「雖然提早開始訪問，但訪問時間有延長，也問比較晚到的記者有沒有想問的問題。有幾題雖然提到其他韓星，在其他場合可能經紀公司會比較不願意給韓星回答，不過他都答得很好，內容有趣，跟台灣記者的互動極佳，希望金南佶未來能繼續大紅大紫。」

◆並列第二名：張東雨（4票）

INFINITE的張東雨去年兩度來台受訪，分別是2025年7月26日、2025年12月10日，兩次接受訪問時活潑、開朗的態度，都給記者留下深刻印象，被大讚「張東雨超好cue」，有求必應。

張東雨。（資料照，記者王文麟攝）

記者「鮮肉最高姐接」將金南佶以及張東雨寫在一起：「韓星訪問先交題目是慣例，如果能接受適度延伸提問且輕鬆互動的藝人最棒了！金南佶張東雨訪問都非常親和且超好聊！」記者「丹丹」也說：「張東雨秀美甲給大家看太印象深刻了。」

◆並列第二名：宋智孝（4票）

宋智孝為宣傳實境節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》來台，於2025年5月8日接受媒體聯訪，暖心又可愛的鄰家感，深得記者們的心。

記者「安安你好」有感而發：「雖然必須照著訪綱提問，但她很率性，連沒在訪綱上、受訪前一天外出小酌也侃侃而談，也會照顧沒問到問題的記者，很暖心。」另一記者「新莊小霸王」說道：「宋智孝活潑又可愛，幾乎有問必答，還不停與記者互動聊天，太可愛了我要選她。」

宋智孝。（資料照，記者胡舜翔攝）

記者「禪院直哉小女僕」也認為：「記得一些老記者的面孔很讓人驚訝，訪問內容也很有趣。映後活動看到她非常關心現場一些狀況比較特殊的粉絲，讓人滿感動。」

◆遺珠

記者「永和小仙女」特別點名李浚赫，李浚赫在2025年2月19日來台宣傳《我的完美秘書》，記者認為：「李浚赫誠意從台上滿到台下，希望他走紅之後能繼續如此誠摯。」

李浚赫。（資料照，記者王文麟攝）

曹政奭。（資料照，記者王文麟攝）

記者「鮮肉最高姐接」、「安安你好」都選擇了曹政奭，原因分別是「曹政奭爽快地聊起女兒經，留下很愉快的採訪回憶」、「當時剛好是他宣布老婆懷二寶後來台宣傳，電影又是跟女兒有關，記者自然想多問些父女之間相處的題目，為了避免模糊電影焦點，有些題目被刪掉，但曹政奭會多回答父女之間的故事，主動唱起父女的祕密歌曲，給他100分。」

