娛樂 最新消息

雙火馬年「第一個紅包」這麼用！啟動12生肖「自富」金鑰

命理師提醒，紅包裡大多裝的是新鈔，因具祝福屬性，再加上未被日常開銷的「負擔感」所污染，象徵著一年中最初始、最純淨的財富能量，投資在「對」的地方，對個人財運助益極高。命理師提醒，紅包裡大多裝的是新鈔，因具祝福屬性，再加上未被日常開銷的「負擔感」所污染，象徵著一年中最初始、最純淨的財富能量，投資在「對」的地方，對個人財運助益極高。

〔記者林婷婷／台北報導〕新年拿到的「第一個紅包」別急著花！命理達人提醒，因「壓歲錢」中的「歲」與「祟」同音，傳統上被視為具有鎮壓邪祟、保佑平安的象徵，除了放在枕頭下「壓歲」、放在錢包當錢母，根據個人的流年運勢，菲菲老師加碼更務實且重要的開運「自富」方法！

菲菲老師進一步解釋，紅包裡的這筆錢，大多裝的是新鈔，因其純粹的祝福屬性，再加上未被日常開銷的「負擔感」所污染，象徵著一年中最初始、最純淨的財富能量，把這筆金額當做投資資本，讓紅包錢像種子一樣發芽，更能滾出丙午年一整年的財富成長！

 

➤鼠（沖太歲）│投資於「移動力」與「適應力」

．年度運勢提醒：生活與工作環境變動較大，充滿挑戰與突發狀況，需要極佳的應變能力。

．自富重點：投資於「移動力」與「適應力」。紅包錢可用於升級通訊設備（如更順暢的手機、網路方案）、購買一個耐用且專業的行李箱或公事包，或報名一堂線上外語課程。目標是強化自己在變動環境中的競爭力與靈活性。

➤牛（害太歲）│投資於「健康」與「穩固關係」

．年度運勢提醒：容易受到微小問題牽連，或為健康小毛病所困，維護穩固的後方支援是關鍵。

．自富重點：投資於「健康」與「穩固關係」。將紅包用於購置品質更好的保健食品、安排一次全身健康檢查，或為長期扶持您的長輩、導師準備一份貼心禮物。穩固後方（健康與貴人），前方事業才能無後顧之憂。

 

➤虎（犯五鬼）│投資於「專業形象」與「法律保障」

．年度運勢提醒：才華耀眼但易招嫉妒，需提防小人作祟或合約文書上的失誤與爭議。

．自富重點：投資於「專業形象」與「法律保障」。紅包錢可用來拍攝專業形象照、更新職場服裝，或諮詢律師關於智慧財產權、合約的基礎知識（甚至預約一份制式合約範本）。保護創意成果，就是保護核心財源。

 

➤兔（偏沖太歲）│投資於「人際深度」與「美感培養」

．年度運勢提醒：人際關係是運勢重點，但容易產生誤會或為社交付出過多，需深化有價值的連結。

．自富重點：投資於「人際深度」與「美感培養」。與其用於廣泛社交，不如用紅包錢邀請一兩位關鍵人脈進行一場質感聚餐，或購買藝術展演門票、學習一門如花藝、品酒等提升生活品味的課程，深化連結品質。

 

➤龍（犯喪門）│投資於「知識體系」與「心靈沉澱」

．年度運勢提醒：心情容易感到壓抑或負擔較重，需要將外在壓力轉化為內在成長的養分。

．自富重點：投資於「知識體系」與「心靈沉澱」。紅包最適合用來購買一直想讀的專業書籍、訂閱優質知識平台，或報名冥想、正念相關的工作坊。增進智慧與內在穩定，能有效轉化壓力為決策力。

 

➤蛇（犯天空）│投資於「團隊連結」與「合作工具」

．年度運勢提醒：想法可能天馬行空，執行時卻易感空虛，透過團隊合作能讓計畫更踏實落地。

．自富重點：投資於「團隊連結」與「合作工具」。紅包錢可用於為工作團隊準備開工小點心，或購置能提升協作效率的軟體服務、雲端空間。強化「我們」的力量，遠勝於單打獨鬥。

 

➤馬（值、刑太歲）│投資於「壓力管理」與「技能精進」

．年度運勢提醒：忙碌與壓力並存，容易自我設限或與人發生摩擦，需優先照顧好身心狀態。

．自富重點：投資於「壓力管理」與「技能精進」。紅包錢優先用在能釋放壓力的項目上，如按摩券、運動課程會員，或是一套優質的睡眠寢具。另一部分可用於學習時間管理、情緒管理相關課程。

 

➤羊（犯病符）│投資於「預防醫學」與「環境升級」

年度運勢提醒：健康是需要守護的首要目標，避免因身體不適而影響整體運勢與財務。

．自富重點：投資於「預防醫學」與「環境升級」。將紅包視為健康基金，用於購買空氣清淨機濾網、除蟎機，或為家人投保補充醫療險。打造一個健康的居家環境，是最划算的投資。

 

➤猴（犯天狗）│投資於「生財工具」與「設備可靠度」

．年度運勢提醒：須提防意料之外的財務損耗或物品損失，凡事預先檢查、做好準備為上策。

．自富重點：投資於「風險緩衝」與「設備可靠度」。紅包錢可作為一筆小小的「意外準備金」不動用，或用來升級工作中不可或缺但已老舊的設備（如電腦、手機、生財工具），避免臨時故障造成更大損失。

➤雞（偏沖太歲）│投資於「表達藝術」與「公關形象」

年度運勢提醒：口舌是非增多，個人言論與形象容易受到檢視，需謹言慎行並提升溝通技巧。

．自富重點：投資於「表達藝術」與「公關形象」。可將紅包用於學習溝通表達、簡報技巧課程，或聘請專業人士微調您的LinkedIn、個人品牌頁面。好的表達能將專業轉化為影響力與財力。

 

➤狗（犯白虎）│投資於「安全防護」與「跨界學習」

．年度運勢提醒：需留意金屬物品安全與突如其來的衝擊，在穩固的基礎上可嘗試開拓新領域。

．自富重點：投資於「安全防護」與「跨界學習」。紅包錢適合用於加強住所或店面的安全措施（如換鎖、監視器），或購買一個領域之外的線上課程，開拓視野，尋找潛在的藍海機會。

 

➤豬（犯天厄）│投資於「關係重修」與「資源盤點」

．年度運勢提醒：小心突發的麻煩或設備故障，主動聯繫舊識與重整資源能有效預防與開運。

．自富重點：投資於「關係重修」與「資源盤點」。用紅包錢作為「連結基金」，主動聯絡久未見面但值得珍惜的舊友、前同事，準備小禮物拜訪。同時，可用部分金額聘請專業整理師，整理家中物品與財務文件，重整資源。

 

【馬年第一個紅包 「帶水帶金」旺財力非凡】

2026丙午年，天干丙火、地支午火，形成「雙火通明」之局。火，在五行中代表光明、禮儀、熱情與迅猛的行動力，如同盛夏的太陽，能催發萬物生長，展現輝煌。不過，雙火烈性亦主「炎上」與「消耗」，若缺乏引導，容易演變為心浮氣躁、衝動決策、人際摩擦，以及在財務上「來得快去得也快」的過路財神現象。因此，丙午年的開運核心，在於「導火為光，化烈為穩」。

此時，第一個紅包的戰略意義便空前突出。它不再僅僅是「錢」，而是一個關鍵的「能量調節器」與「投資引信」。菲菲老師強調，運用這筆象徵「水」（財富流通）與「金」（價值載體）的資源，去滋養、平衡過旺的火勢，更能實現「水火既濟」的和諧狀態。 

 

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

